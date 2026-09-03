Молитва за померлих: що читати вдома за душу близької людини

Коли людина йде з життя, рідні та близькі довго переживають біль втрати й прагнуть молитися за її душу, бажають їй світлого шляху до Бога та вічного спокою.

У православній традиції молитва за померлих є важливою для тих, хто пам’ятає та любить. Якими словами просити у Бога милості для тих, хто пішов з життя — читай молитви за померлих: канонічну та своїми словами.

Молитви за померлих: тексти

Православна Церква України не встановлює для домашньої молитви за померлого суворого порядку чи обов’язкової години.

У храмі можна замовити Сорокоуст, подавши ім’я померлого, дане йому під час хрещення. Водночас це не означає, що родичі мають 40 днів читати одну й ту саму молитву вдома: це саме церковне богослужбове поминання, яке лише доповнює особисту молитву близьких.

Молитися вдома можна вранці, ввечері або протягом дня — у час, коли зручно усамітнитися та звернутися до Бога.

Ми наводимо канонічну заупокійну молитву, а також кілька варіантів молитов своїми словами, які можна читати за спочилого.

Коротка канонічна молитва за померлих

Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого (ім’я), прости йому всі провини його, вільні й невільні, і даруй йому Царство Небесне. Амінь.

Молитва за померлих на кожен день своїми словами

Господи Милосердний, прийми до Себе душу спочилого раба Твого (ім’я). Прости йому всі провини, які він учинив свідомо чи несвідомо, словом, ділом або думкою. Не залиш його у час випробувань, але огорни Своєю милістю та любов’ю. Даруй йому вічний спокій, світло і місце серед праведних у Твоєму Небесному Царстві. А мені дай сили зберігати добру пам’ять про нього, молитися за його душу та жити з любов’ю і вірою. Амінь.

Як можна молитися за померлих своїми словами

Господи, прийми душу спочилого (ім’я). Ти знаєш усе його життя, його радощі, помилки, добрі вчинки та слабкості. Прошу Тебе, прости все, чим він міг згрішити перед Тобою та людьми. Очисти його душу від усякого гріха, даруй йому мир і вічний спокій. Нехай Твоя милість буде сильнішою за людські помилки, а Твоє світло приведе його до вічного життя. Упокой його серед тих, хто вірував у Тебе, і прийми до Свого Царства. Амінь.

Неканонічна вечірня молитва за померлих

Господи, дякую Тобі за життя людини, яку я любив(ла) і яка назавжди залишилася в моєму серці. Прийми душу (ім’я) та прости всі його/її провини, вільні й невільні. Згадай усе добре, що він/вона зробив(ла) за життя, і даруй йому/їй вічний спокій. Не дозволь моєму серцю забути цю людину, але допоможи зберегти про неї світлу пам’ять без відчаю та страху. Дай сили всім, хто сумує за нею, і допоможи нам прийняти Твою волю з вірою та надією на зустріч у вічності. Амінь.

Молитва за померлого своїми словами

Господи Милосердний, прийми до Себе душу дорогої мені людини — (ім’я). Мені важко змиритися з її відходом, мені бракує її голосу, присутності, добрих слів і тепла. Та я вірю у Твою милість і прошу: прости всі її провини, відомі й невідомі, та не залишай її своєю любов’ю.

Даруй (ім’я) спокій, світло і вічне життя поруч із Тобою. Нехай її (його) душа знайде мир після земних випробувань, а пам’ять про неї (нього) назавжди залишиться світлою в наших серцях. Допоможи нам пережити біль розлуки, не втратити віру і з вдячністю згадувати всі добрі моменти, які Ти подарував мені разом із нею (ним).

Господи, упокой душу (ім’я), прости її та прийми у Своє Царство. Нехай Твоє світло буде з нею (ним) у вічності. Амінь.

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