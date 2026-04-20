Поминальний тиждень 2026: точні числа і молитви за упокій душ на кожен день

Після Великодня настає особливий період — поминальні дні, які в народі називають Проводами. Це час, коли ми згадуємо своїх рідних і йдемо на кладовище — так заведено здавна і ми дотримуємося традиції.

Коли поминальний тиждень у 2026 році і які молитви потрібно читати за померлих у цей період — розказуємо у матеріалі.

Поминальний тиждень 2026

У 2026 році Поминальний тиждень або, як ще кажуть, Провідна неділя триватиме з 20 по 26 квітня.

Саме в ці дні більшість людей відвідують могили близьких: прибирають, приносять квіти, запалюють лампадки та моляться.

Радониця — головний поминальний день. Вона припадає на дев’ятий день після Великодня, і в 2026 році це буде 21 квітня, вівторок.

За традицією, це день, коли ми ніби ділимося радістю Воскресіння з тими, кого вже немає поруч, але хто, за вірою, живе вічно.

Вважається, що найважливіше в ці дні — не просто прийти на кладовище, а щиро помолитися і згадати людину. це можна зробити і вдома, і в церкві.

Молитва за померлих на кожен день Поминального тижня

Ми зібрали короткі молитви на кожен день Поминального тижня (Провідної неділі), до яких можна додавати свої слова та спогади.

Молитва за померлих на понеділок — Молитва за батьків і предків

Господи милосердний, згадай у Своєму Небесному Царстві моїх батьків, дідів, прадідів і всіх предків моїх, що відійшли у вічність. Прости їм усі гріхи — вільні й невільні, словом, ділом чи помислом вчинені. Упокой їхні душі в місці світлому, де немає болю і печалі. Даруй їм Твою благодать і вічний спокій. Амінь.

Молитва за померлих на вівторок — Молитва за рідних і близьких

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми у Свої святі обителі душі спочилих рабів Твоїх, моїх рідних і близьких, яких я любив і пам’ятаю. Прости їм усі провини, очисти їх від усякої скверни і даруй їм радість вічного життя у Твоєму світлі. Утіш моє серце в скорботі, навчи мене з вірою приймати Твою волю. Амінь.

Молитва за померлих на середу — Молитва за тих, хто відійшов раптово

Господи, згадай у Своєму милосерді тих, хто відійшов із цього життя раптово і несподівано, не встигнувши принести покаяння. Ти Сам, як милостивий Суддя, прости їм усі гріхи їхні, відомі й невідомі, і прийми їхні душі під покров Твоєї любові. Обмий їх Твоєю благодаттю, даруй їм мир і спокій, і осели їх серед праведних. Амінь.

Молитва за померлих на четвер — Молитва за воїнів і захисників

Господи Боже, прийми в обійми Твоєї любові душі воїнів і захисників, які віддали своє життя за віру, за правду, за свободу і мир для нашого народу. Прости їм усі їхні гріхи і нехай їхня жертва буде свідченням любові і мужності, а пам’ять про них — вічною у серцях людей. Укріпи нас, живих, у правді, вірі та єдності. Амінь.

Молитва за померлих на п’ятницю — Молитва за самотніх і забутих

Отче Небесний, згадай душі тих, за кого немає кому помолитися — самотніх, забутих і невідомих. Не залиш їх Своєю благодаттю, але Сам будь їм утіхою і світлом. Прости їм усі провини їхні і прийми їх у Своє Небесне Царство. Нехай Твоя любов зігріє їхні душі. Амінь.

Молитва за померлих на суботу — Молитва за всіх спочилих

Господи, упокой душі всіх від віку спочилих рабів Твоїх, що з вірою і надією на воскресіння відійшли до Тебе. Прости їм усі гріхи — свідомі й несвідомі. Осели їх у місці світлому, де немає болю, а життя безкінечне. Нехай вони спочивають у мирі, а ми зберігаємо про них світлу пам’ять. Амінь.

Молитва за померлих на неділю — Молитва подяки

Дякую Тобі, Господи, за життя тих, кого я сьогодні згадую з любов’ю і молитвою. Дякую за їхню турботу, за їхній приклад, за всі добрі справи, які вони залишили після себе. Прийми їх до Себе і даруй їм вічну радість у Тобі. Навчи і мене жити праведно, щоб і моє життя було гідним пам’яті і вдячності. Амінь.

Перед молитвою на Поминальному тижні добре запалити свічку або лампадку перед іконою. Імена померлих краще називати вголос або пошепки. Після кожної молитви можна прочитати Отче наш або Псалом 90, а також сказати: Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх.

