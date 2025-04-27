Садівництво та город

Чи можна садити город на Провідному тижні: церковні настанови та звичаї предків

Леся Манзюк, редакторка сайту 27 Квітня 2025, 08:15
Чи можна садити в провідний тиждень
Фото Pexels
радониця 2025
Читати далі
Радониця 2025 — коли поминальні дні та що не можна робити на Проводи
які рослини не можна сіяти
Читати далі
Не все росте, що з насіння! Які рослини краще садити, а не сіяти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь