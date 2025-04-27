Чи можна садити город на Провідному тижні: церковні настанови та звичаї предків

Після Великодня настає Провідна неділя. Чимало дачників вагаються, коли саме можна розпочинати знову городні роботи. Чи варто це робити в тиждень до Провідної неділі? Цю тему ми й підняли в нашому матеріалі.

Читай, чи дозволено працювати на городі у Провідний тиждень.

Чи можна садити город в Провідний тиждень

Після світлого свята Великодня настає особливий період, коли християни відвідують цвинтарі, поминають померлих і, за давньою традицією, “провідують” душі близьких, що відійшли у вічність. У народі його називають Провідний тиждень, Могилки, Гробки або Радониця (залежно від регіону).

Але часто саме на цей тиждень припадає сприятлива погода, і господарі починають готувати грядки, садити картоплю та овочі. Тут і виникає запитання: чи можна садити город у Провідний тиждень з погляду церкви? Чи не суперечить це духовним правилам і народним звичаям?

Позиція церкви

Православна Церква не забороняє працювати в Провідний тиждень, у тому числі садити городину. Важливо дотримуватись внутрішнього благочестя, пам’ятати про сенс Пасхального періоду та не перетворювати дні поминання на суто побутові.

Особливу увагу варто приділити поминальному понеділку або вівторку (Радониці) — в ці дні віряни йдуть на цвинтар, моляться за спокій душ померлих. У сам день поминок бажано утриматись від важкої фізичної праці, зокрема городньої. Але в інші дні тижня — роботи не вважаються гріхом, особливо якщо вони необхідні.

Народні звичаї та повір’я

У народі також не було суворої заборони на роботу в Провідний тиждень, однак дотримувалися певної обережності:

У день Гробків (зазвичай це вівторок) не працювали — ні в полі, ні вдома.

Казали: “Хто на Гробки землю копає — тому та земля й зашкодить”, — тобто це день для молитви, а не для сапи.

Вважалося, що в цей період душі померлих навідують свої домівки, тому людям варто зосередитися на спілкуванні з родом, а не на господарці.

Проте після поминального дня господарські роботи вважалися цілком припустимими. Особливо, якщо весна рання і погода сприяє посадці — селяни не гаяли часу.

У квітні на городників чекає багато справ. Уже з середини місяця настає сприятливий час для висаджування таких культур, як пастернак, морква та петрушка. А ближче до кінця квітня можна вже братися за капусту, кабачки, а подекуди — і за буряк, картоплю, гарбузи чи огірки.

Усі ці рослини бажано посадити до 10 травня, тож городники просто не можуть дозволити собі ігнорувати цілий тиждень весняних робіт. Саме тому дедалі більше дачників орієнтуються не на календар, а на погодні умови — і діють тоді, коли природа дає сигнал: настав час висаджувати городину.

Що ж робити

Якщо ваша совість чиста, а час для посадки — ідеальний, то церква не засуджує таких дій. Головне — не забувати про молитву, шанобливе ставлення до померлих і не зводити все лише до фізичних турбот.

Церква навчає: усе має бути в міру — і праця, і молитва.

Ще раніше ми інформували коли поминальні дні та що не можна робити на Проводи. Розповідаємо про правила та заборони цього дня.

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