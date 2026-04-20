Можно ли сажать огород на Поминальной неделе: церковные наставления и обычаи предков

После Пасхи наступает Поминальная неделя. Многие дачники затрудняются, когда именно можно начинать снова огородные работы. Стоит ли это делать на Поминальную неделю?

Можно ли сажать огород на Поминальную неделю

После светлого праздника Пасхи наступает особый период, когда христиане посещают кладбища, поминают умерших и, по древней традиции, “навещают” души близких, отошедших в вечность. В народе его называют Поминальная неделя, Могилки, Гробки или Радоница (в зависимости от региона).

Но часто на эту неделю приходится благоприятная погода, и хозяева начинают готовить грядки, сажать картофель и овощи. Здесь и возникает вопрос: можно ли сажать огород в Поминальную неделю с точки зрения церкви? Не противоречит ли это духовным правилам и народным обычаям?

Позиция церкви

Православная Церковь не запрещает работать в Поминальную неделю, в том числе сажать овощи. Важно соблюдать внутреннее благочестие, помнить о смысле Пасхального периода и не превращать дни поминовения в сугубо бытовые.

Особое внимание стоит уделить поминальному понедельнику или вторнику (Радонице) — в эти дни верующие идут на кладбище, молятся за покой душ умерших. В сам день поминок желательно воздержаться от тяжелого физического труда, в частности, огородного. Но в другие дни недели работы не считаются грехом, особенно если они необходимы.

Народные обычаи и поверья

В народе также не было строгого запрета на работу в Поминальную неделю, однако соблюдали определенную осторожность:

В день Гробков (обычно это вторник) не работали ни в поле, ни дома.

Говорили: “Кто на Гробки землю копает — тому и земля навредит”, — то есть это день для молитвы, а не для сапы.

Считалось, что в этот период души умерших посещают свои дома, поэтому людям следует сосредоточиться на общении с родом, а не на хозяйстве.

Однако после поминального дня хозяйственные работы считались вполне допустимыми. Особенно если весна ранняя и погода способствует посадке — крестьяне не теряли времени.

В апреле огородников ждет много дел. Уже с середины месяца наступает благоприятное время для посадки таких культур, как пастернак, морковь и петрушка. А ближе к концу апреля можно уже браться за капусту, кабачки, а иногда и за свеклу, картошку, тыквы или огурцы.

Все эти растения желательно посадить до 10 мая, так что огородники просто не могут позволить себе игнорировать целую неделю весенних работ. Именно поэтому все больше дачников ориентируются не на календарь, а на погодные условия — и действуют тогда, когда природа дает сигнал: пора высаживать овощи.

Что можно делать на Поминальную неделю

Если ваша совесть чиста, а время для посадки — идеальное, то церковь не осуждает таких действий. Главное — не забывать о молитве, уважительном отношении к умершим и не сводить все только к физическим заботам.

Церковь учит: все должно быть в меру — и труд, и молитва.

