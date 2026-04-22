Умерла Татьяна Сивохо: что известно о ее болезни, жизни и браке с шоуменом Сергеем Сивохо

В Киеве ушла из жизни телеведущая Татьяна Сивохо, в девичестве Решетняк — жена известного шоумена Сергея Сивохо, который умер в 2023 году.

Её смерть стала большим ударом для семьи, которая за последнее время пережила несколько утрат. У супругов остался сын Савва, родившийся в 2000 году.

Умерла телеведущая Татьяна Сивохо

Как написала на своей странице в Facebook подруга Татьяны, Леся Орлова, она несколько месяцев боролась с онкологическим заболеванием, которое стремительно прогрессировало.

Она не хотела привлекать лишнего внимания к своему состоянию и смело, достойно пыталась преодолеть болезнь. Те, кто знал её лично, отмечают силу характера, выдержку и внутреннюю независимость, с которыми она противостояла раку.

Чем запомнилась телеведущая Татьяна Сивохо

Татьяна Сивохо была известной телеведущей новостей, в частности работала на ТРК Украина и пользовалась популярностью в Донецке.

Она отличалась яркой внешностью, тонким чувством стиля и любовью к моде.

Коллеги вспоминают её как человека с сильным характером, острым умом и ироничным взглядом на жизнь: иногда резкую в высказываниях, но в то же время способную искренне поддержать и заметить лучшее в других.

Она ценила талант и никогда не завидовала чужим успехам.

Что известно о семье Татьяны Сивохо

После брака с известным шоуменом Сергеем Сивохо Татьяна оставила телевидение и другие проекты в медиа и сосредоточилась на семье, став, по её собственным словам, “профессиональной женой”.

Её решение уйти из медиасферы для многих стало неожиданным, ведь у неё были все шансы продолжить успешную карьеру.

С Сергеем Сивохо Татьяна познакомилась ещё в Донецке и некоторое время скрывала отношения. Лишь спустя много лет, в 2016 году, шоумен впервые публично представил её.

Вместе они прожили более 25 лет. Известно, что Татьяна была младше Сергея, однако точная разница в возрасте в открытых источниках не указана.

Сергей Сивохо умер три года назад — 17 октября 2023 года — в возрасте 54 лет после длительной болезни лёгких.

