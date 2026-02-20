Умер Эрик Дейн: какая смертельная болезнь забрала жизнь звезды Анатомии Грей и Эйфории

19 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе умер Эрик Дейн. Почти за год до этого, в 2025-м, актер публично объявил о своем диагнозе — амиотрофический латеральный склероз (БАС), известный как болезнь Лу Герига. Актеру было всего 53.

От какой болезни умер актер Эрик Дейн

Болезнь Лу Герига — неизлечимое прогрессирующее заболевание, которое неуклонно поражает нервную систему, лишает человека возможности двигаться и говорить. Ее диагностировали у актера 10 месяцев назад.

Но несмотря на смертельный диагноз, Дейн не замкнулся в себе: он стал активным борцом с болезнью, публично говорил о ней и поддерживал исследования, пытаясь, по словам близких, «изменить жизнь тех, кто сталкивается с такой же борьбой».

В заявлении семьи для Рeople, говорится: “С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дейн умер в четверг днем после мужественной борьбы с БАС”. Последние дни он провел “в окружении дорогих друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей — Билли и Джорджии, которые были центром его мира”. Родные подчеркнули, что он “обожал своих фанатов и навсегда благодарен за поток любви и поддержки”.

Что известно об актерской карьере Эрика Дейна

Эрик Дейн родился в Сан-Франциско в 1972 году, он рано пережил утрату отца, а к актерству пришел случайно: играл в водное поло, а когда сезон завершился, его пригласили в школьный спектакль. “И я влюбился в это. Я подумал: Это лучшее чувство!” — вспоминал он. После переезда в Лос-Анджелес с “40 баксами в кармане” перебивался маленькими ролями, пока не получил предложения, которые раскрыли его талант.

Мировую славу актеру принесла роль Марка Слоана в сериале Анатомия Грей — харизматичного МакСтими. Позже Дейн смело сломал собственный имидж, сыграв сложного и противоречивого Кала Джейкобса в сериале Эйфория. Также фанаты помнят его по ролям в фильмах Марли и я, День святого Валентина и Бурлеск.

Жизнь Эрика Дейна не была безоблачной — он попадал в скандалы, признавался в зависимости от лекарств и депрессии.

Но в конце пути он говорил о принятии своего пути: Я не жалею и не извиняюсь за свой жизненный опыт… Я со всем этим мирюсь.

