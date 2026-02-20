Помер Ерік Дейн: яка смертельна хвороба забрала життя зірки Анатомії Грей та Ейфорії

19 лютого 2026 року в Лос-Анджелесі помер Ерік Дейн. Майже за рік до цього, у 2025-му, актор публічно оголосив про свій діагноз – аміотрофічний латеральний склероз (БАС), відомий як хвороба Лу Геріга. Актору було всього 53.

Від якої хвороби помер актор Ерік Дейн

Хвороба Лу Геріга – невиліковна прогресуюча недуга, яка невпинно вражає нервову систему, позбавляє людину можливості рухатися й говорити. Її виявили у актора 10 місяців тому.

Але попри смертельний діагноз, Дейн не замкнувся в собі: він став активним борцом із хворобою, публічно говорив про неї і підтримував дослідження, намагаючись, за словами близьких, “змінити життя тих, хто стикається з такою ж боротьбою”.

У заяві родини для Рeople, йдеться: “З важким серцем ми повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС”. Останні дні він провів “в оточенні дорогих друзів, відданої дружини та двох прекрасних доньок — Біллі та Джорджії, які були центром його світу”. Рідні наголосили, що він “обожнював своїх фанатів і назавжди вдячний за потік любові та підтримки”.

Що відомо про акторську кар’єру Еріка Дейна

Ерік Дейн народився у Сан-Франциско у 1972 році, він рано пережив втрату батька, а до акторства прийшов випадково: грав у водне поло, а коли сезон завершився, його запросили на шкільну виставу. “І я закохався в це. Я подумав: Це найкраще відчуття!” — згадував він. Після переїзду до Лос-Анджелеса з “40 баксами в кишені” перебивався маленькими ролями, доки не отримав пропозиції, які розкрили його талант.

Світову славу актору принесла роль Марка Слоана в серіалі Анатомія Грей — харизматичного МакСтімі. Пізніше Дейн сміливо зламав власний імідж, зігравши складного й суперечливого Кала Джейкобса в серіалі Ейфорія. Також фанати пам’ятають його ролями у стрічках Марлі і я, День святого Валентина та Бурлеск.

Життя Еріка Дейна не було безхмарним — він потрапляв скандали, зізнавався в залежності від ліків і депресії.

Але наприкінці шляху він говорив про прийняття свого шляху: Я не шкодую і не вибачаюся за свій життєвий досвід… Я з усім цим мирюся.

