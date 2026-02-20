Стиль життя Шоу-біз

Помер Ерік Дейн: яка смертельна хвороба забрала життя зірки Анатомії Грей та Ейфорії

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Лютого 2026, 10:30 2 хв.
помер ерік дейн
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь