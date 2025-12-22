Помер Джеймс Ренсон: 46-річний американський актор не зміг подолати депресію

Відомий американський актор Джеймс Ренсон, який зіграв у культовому серіалі Дроти, помер у віці 46 років.

Інформацію про смерть підтвердив Офіс судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, а також кілька авторитетних американських медіа.

За офіційними даними, причиною смерті стало самогубство. Деталі трагедії та чим запам’ятався актор — у матеріалі.

Помер американський актор Джеймс Ренсон

Актор пішов із життя через повішення — таку інформацію надають медіа, посилаючись на звіт медекспертів.

Трагедію виявили після того, як поліція Лос-Анджелеса прибула на виклик до його будинку.

Після перевірки правоохоронці підтвердили, що жодних ознак насильницьких або протиправних дій з боку третіх осіб не виявлено.

Чим відомий Джеймс Ренсон

Глядачам Джеймс Ренсон відомий передусім своєю роллю Зіггі Соботки — докера із Балтимора з другого сезону серіалу Дроти. А також морського піхотинця, капрала Джоша Рея Персона у військовій драмі Покоління вбивць.

Однією з його найпомітніших пізніх ролей став Едді Каспбрак у фільмі Воно. Розділ другий. А також ролі у серіалах: CSI: Місце злочину, Гаваї 5-0.

Також Джеймса Ренсона можна побачити у стрічках Чорний телефон — друга частина вийшла цього року.

Звістка про смерть актора викликала хвилю співчуття в соцмережах. Колеги та фанати згадують його як артиста, який ніколи не грав “зручно”. Актор Франсуа Арно відгукнувся про нього: “Спочивай з миром, Джеймсе Ренсоне. Унікальний актор, який мене постійно вражав і надихав”.

Ренсон народився у Балтиморі в 1979 році, навчався в Центрі мистецтв і технологій Карвера в Меріленді, а свою першу помітну роль отримав у провокаційній драмі Кен Парк у 2002 році. Вже за рік його запросили до серіалу Дроти.

У 2021 році Ренсон публічно розповів, що у віці 12 років став жертвою сексуального насильства з боку свого репетитора. Він зізнавався, що, переживаючи цю травму, опинився в алкогольній та героїновій залежності, боротьбу з якою вів роками. Та хоча актор повідомив про пережите насильство, кримінальну справу не було відкрито.

У 2016 році в одному зі своїх інтерв’ю Ренсон чесно розповів про темний бік своєї професії. Його часто запрошували грати персонажів, яких складно любити — і він намагався зробити їх людяними.

“Я постійно борюся з катарсисом акторської майстерності, — зізнавався він. — Я опиняюся в непривабливих просторах. І після цього не завжди почуваюся добре”.

Джерело: Guardian.

