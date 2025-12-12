Помер Степан Гіга: 66-річна легенда та народний артист України

У п’ятницю у Львові на 66-му році життя після тривалої хвороби помер відомий український співак Степан Гіга.

Степан Гіга помер: що відомо

За інформацією видання ZAXID.NET, артист пішов із життя у реанімації Першого ТМО Львова. Степан Гіга перебував у важкому стані з 19 листопада.

Факт смерті підтвердила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

– Відійшов у вічність народний артист України Степан Гіга. Світла і вічна памʼять. Щирі співчуття родині, близьким і всім, хто любив його творчість, — написала вона у Telegram.

На офіційній сторінці музиканта в Instagram повідомили, що завтра буде оприлюднено всю офіційну інформацію щодо прощання зі Степаном Гігою.

Степан Гіга: причина смерті

Степан Гіга помер внаслідок важкої хвороби, однак якої саме не повідомляється.

У грудні у низці ЗМІ та Telegram-каналів розповсюджувалися чутки про те, що Степану Гізі ампутували ногу, а потім про те, що артист перебуває у комі. Цю інформацію спростувала піарниця співака Ірена Зайко.

Вона заявила, що не знає, звідки взялася така інформація. Ірена Зайко зазначила, що вся підтверджена інформація про стан здоров’я Степана Гіги публікується виключно на його офіційних сторінках у соцмережах.

Степан Гіга: біографія

Степан Гіга народився у 1959 році в селі Білки на Закарпатті. У листопаді йому виповнилося 66 років. Перший сольний альбом артист випустив у 1995 році.

У 1998 році отримав звання заслуженого артиста України, а в 2002-му — народного. Серед його найвідоміших пісень: Вулиця Наталі, Цей сон, Яворина та Золото Карпат.

До речі, на минулих вихідних стало відомо про смерть фронтмену гурту Адам Михайла Клименка, він пішов з життя через хворобу.

Фото: Степан Гіга/Instagram

