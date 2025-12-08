Помер Михайло Клименко: фронтмен Адам пішов з життя через хворобу

Український шоу-бізнес зазнав непоправної втрати. У неділю, 7 грудня, перестало битися серце талановитого музиканта, автора найчуттєвіших хітів. У віці 38 років світ покинув Михайло Клименко — засновник популярного колективу, який вчив українців любити щиро і віддано.

Адам помер: Михайло Клименко помер у лікарні

Трагічна звістка сколихнула мережу вчора ввечері. На офіційній сторінці артиста з’явилося коротке, але сповнене болю повідомлення: Адам помер.

Лікарі до останнього боролися за його життя, але співак Михайло Клименко помер, не приходячи до тями. Останні дні він перебував у комі, а його серце зупинилося 7 грудня. Ця новина стала шоком для тисяч прихильників, які молилися за одужання кумира.

Помер Адам через страшний діагноз: туберкульозний менінгіт

Причиною трагедії стала підступна хвороба. Помер Адам після виснажливої боротьби, що тривала кілька місяців. Ще у жовтні стало відомо про різке погіршення стану здоров’я артиста, коли лікарі діагностували туберкульозний менінгіт.

Це інфекційне захворювання розвивалося стрімко. Адам провів у реанімації понад два місяці. Родина та друзі організували збір коштів, адже один день перебування в інтенсивній терапії вимагав значних сум. Але, на жаль, туберкульозний менінгіт виявився сильнішим за зусилля медиків.

Гурт ADAM і Михайло Клименко: історія кохання

Для багатьох фанатів гурт ADAM був нерозривно пов’язаний з особистим життям фронтмена. Михайло Клименко завжди називав своєю головною натхненницею дружину Олександру Норову.

У своєму прощальному дописі Саша написала слова, від яких навертаються сльози:

Міша, мій Міша, мій Мішель. Я дякую Богу за це кохання.

Гурт ADAM був їхнім спільним дітищем, де кожна нота була просякнута почуттями.

Адам біографія: яким був його шлях до музики

Музикант народився 20 липня 1987 року в Гостомелі. Адам познайомився з майбутньою дружиною ще в естрадно-цирковому училищі. Разом вони пройшли шлях довжиною у 20 років, виховуючи двох дітей.

У 2015 році на українській сцені з’явився ADAM — співак, який не гнався за епатажем, а робив ставку на щирість. Проєкт позиціонувався як сімейна сага, де ADAM був голосом справжнього чоловічого кохання.

Адам пісні та легендарний хіт Танцюй зі мною повільно

Творчий спадок Михайла — це композиції, що стали саундтреками до життів тисяч пар. У репертуарі гурту Адама пісні завжди вирізнялися особливою ліричністю.

Найбільшу популярність здобув трек, рядок з якого знає майже кожен: Танцюй зі мною повільно. Ця пісня стала символом ніжності та пристрасті. Також співак подарував нам такі хіти, як Таку як є та Особистий рай.

Співак Адам: Михайло Клименко назавжди в пам’яті

Колеги по сцені та шанувальники не можуть повірити у втрату. Співак Адам був світлою людиною, яка випромінювала добро. Його проєкт, Михайло Клименко, став унікальним явищем в українській музиці, довівши, що прості слова про любов можуть звучати потужно.

Гурт ADAM Михайло Клименко: коли відбудеться прощання

Родина повідомила дату церемонії. Лідера гурту ADAM Михайла Клименка проведуть в останню путь у вівторок, 9 грудня. Близькі просять згадати артиста його світлими піснями, які продовжуватимуть жити, навіть коли автора вже немає поруч.

А тим часом стало відомо, що Джорджіо Армані пішов з життя — читай у матеріалі, що відомо нього.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!