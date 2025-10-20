Помер лідер гурту Green Grey Андрій “Дизель” Яценко — йому було всього 55

На 55-му році життя раптово помер український музикант Андрій Дизель Яценко — фронтмен і засновник культового рок-гурту Green Grey.

Про втрату повідомив у Facebook український музикант і продюсер Олександр Стьоганов, відомий як засновник гурту Вхід у Змінному Взутті (ВУЗВ). Після цього учасники Green Grey оновили обкладинку офіційної сторінки гурту, поставивши зображення свічки — символ жалоби.

Наразі причину смерті музиканта не розголошують. Відомо лише, що новина з’явилася 20 жовтня — саме тоді на сторінці Андрія у Facebook опублікували його фото з чорною стрічкою в кутку.

У коментарях прихильники висловлюють щирі співчуття.

За кілька днів до трагедії гурт Green Grey готувався до великого туру Під дощем, який мав стартувати концертом у Києві. Під час туру музиканти планували презентувати україномовну версію легендарного хіта Под дождем.

Світла пам’ять митцю, чия музика стала частиною історії українського року.

За цей рік в Україні померло багато різних відомих діячів. Раніше ми розповідали, що відомо про смерть Сергія Сивохо.

