Умер лидер группы Green Grey Андрей “Дизель” Яценко — ему было всего 55

На 55-м году жизни внезапно скончался украинский музыкант Андрей “Дизель” Яценко — фронтмен и основатель культовой рок-группы Green Grey.

О потере сообщил в Facebook украинский музыкант и продюсер Александр Стеганов, известный как основатель группы Вход в Сменной Обуви. После этого участники Green Grey обновили обложку официальной страницы коллектива, разместив изображение свечи — символ траура.

На данный момент причина смерти музыканта не разглашается. Известно лишь, что новость появилась 20 октября — именно тогда на странице Андрея в Facebook опубликовали его фотографию с черной лентой в углу.

В комментариях поклонники выражают искренние соболезнования.

За несколько дней до трагедии группа Green Grey готовилась к большому туру Під дощем, который должен был стартовать концертом в Киеве. Во время тура музыканты планировали представить украиноязычную версию легендарного хита.

Светлая память артисту, чья музыка стала частью истории украинского рока.

В этом году в Украине ушло из жизни много известных деятелей. Ранее мы рассказывали, что известно о смерти Сергея Сивохо.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!