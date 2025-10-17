Умер Эйс Фрейли: легендарный вокалист американской рок-группы Kiss

В возрасте 74 лет ушел из жизни Пол Дэниел Эйс Фрейли, один из основателей, ведущий гитарист и вокалист американской рок-группы Kiss. Читай в материале подробности карьеры легендарного американского певца.

Умер Эйс Фрейли: детали его карьеры

Фрейли скончался 16 октября 2025 года от травм, полученных в результате падения месяцем ранее. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Семья выразила глубокую грусть:

Мы совсем опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам удалось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами… Размышляя обо всех его невероятных жизненных достижениях, мы думаем, что память об Эйсе будет жить вечно!

Эйс Фрейли являлся ключевой фигурой в истории Kiss. Он присоединился к группе с момента его основания в 1973 году в Нью-Йорке. Вместе с Джином Симмонсом, Полом Стэнли и Питером Криссом они создали уникальный образ с ярким гримом и театральными шоу, что сделало Kiss иконой хард-рока.

Фрейли играл в коллективе до 1982 года, после чего ушел из-за творческих разногласий и проблем с алкоголем. В 1996 году он вернулся для воссоединения, но окончательно покинул группу в 2002 году.

За карьеру Фрейли выпустил несколько сольных альбомов, среди которых ставший платиновым дебютный Ace Frehley 1978 года. Его гитарный стиль, вдохновленный Джими Хендриксом и Эриком Клэптоном, повлиял на поколение музыкантов. Kiss, благодаря Фрейли, продал более 100 миллионов альбомов и вошел в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году.

Эта утрата стала очередным ударом для фанатов Kiss. Недавно, в начале октября, лидер группы Джин Симмонс попал в ДТП в Лос-Анджелесе, потеряв сознание за рулем, но выживший и восстанавливался дома.

Смерть Фрейли напоминает о конце эпохи классического рока. Фанаты по всему миру чтят память музыканта, делясь воспоминаниями в соцсетях. Группа Kiss продолжает жить в сердцах миллионов, но без Эйса сцена станет пустее.

