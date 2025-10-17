Помер Ейс Фрейлі: легендарний вокаліст американського рок-гурту Kiss

У віці 74 років пішов з життя Пол Деніел Ейс Фрейлі, один із засновників, провідний гітарист та вокаліст американського рок-гурту Kiss. Читай у матеріалі деталі кар’єри легендарного американського співака.

Помер Ейс Фрейлі: деталі його кар’єри

Фрейлі помер 16 жовтня 2025 року від травм, отриманих внаслідок падіння місяцем раніше. Про це повідомило видання Variety з посиланням на заяву сім’ї музиканта.

Сім’я висловила глибокий сум:

Ми зовсім спустошені та вбиті горем. В останні хвилини його життя нам пощастило оточити його умиротворюючими словами любові та молитвами… Розмірковуючи про всі його неймовірні життєві досягнення, ми думаємо, що пам’ять про Ейса житиме вічно!

Ейс Фрейлі був ключовою фігурою в історії Kiss. Він долучився до гурту з моменту його заснування у 1973 році в Нью-Йорку. Разом з Джином Сіммонсом, Полом Стенлі та Пітером Кріссом вони створили унікальний образ з яскравим гримом та театральними шоу, що зробило Kiss іконою хард-року.

Фрейлі грав у колективі до 1982 року, після чого пішов через творчі розбіжності та проблеми з алкоголем. У 1996 році він повернувся для возз’єднання, але остаточно залишив гурт у 2002-му.

За кар’єру Фрейлі випустив кілька сольних альбомів, серед яких дебютний Ace Frehley 1978 року, що став платиновим. Його гітарний стиль, натхненний Джимі Хендріксом та Еріком Клептоном, вплинув на покоління музикантів. Kiss, завдяки Фрейлі, продав понад 100 мільйонів альбомів і ввійшов до Зали слави рок-н-ролу у 2014 році.

Ця втрата стала черговим ударом для фанатів Kiss. Нещодавно, на початку жовтня, лідер гурту Джин Сіммонс потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі, знепритомнівши за кермом, але вижив і відновлювався вдома.

Смерть Фрейлі нагадує про кінець епохи класичного року. Фанати по всьому світу вшановують пам’ять музиканта, ділячись спогадами в соцмережах. Гурт Kiss продовжує жити в серцях мільйонів, але без Ейса сцена стане пустішою.

Також раніше ми повідомляли, що Джорджіо Армані пішов з життя — читай у матеріалі, що відомо про його роки життя.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!