Украинский телеведущий Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет: какая причина и чем он был известен при жизни

Утром 17 октября стало известно, что украинский телеведущий и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет.

В последние годы мужчина болел, причиной смерти стала болезнь легких. Мы расскажем, что известно о смерти Сергея Сивохо и чем он был известен при жизни.

Сергей Сивохо умер: что известно

О смерти Сергея Сивохо сообщила его пресс-служба и подруга Светлана Бердецкая в Facebook.

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— Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, великий друг Израиля, отличный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею, — говорится в сообщении.

Чем болел Сергей Сивохо

В 2021 году Сергей Сивохо сильно похудел — на 50 кг, это произошло из-за лечения болезни. Об этом он рассказал программе Звездный путь. Мужчина страдал от бронхита с астматическим компонентом.

Для лечения тогда использовались разные средства, в том числе и гормоны, — говорил он.

А за четыре года до того, в 2017 году, в Сивохо обнаружили язву. Он стал терять силы, ему было тяжело вставать. На тот момент он уже весил 195 кг. Малая подвижность привела к накоплению жидкости в легких, врачам пришлось даже вводить его в искусственную кому.

Чем известен Сергей Сивохо в Украине

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 в Донецке. Получил образование инженера-металлурга в Донецком политехническом институте. Кроме этого, у него было второе образование по специальности экономист-юрисконсульт. Также Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности Менеджмент организаций.

Популярность Сергей получил благодаря участию в КВН, особенно в команде Дрим-Тим.

В 2000-х годах вел развлекательную программу Скрытая камера. А с 2011 по 2013 год был креативным продюсером шоу Большая разница по-украински.

С созданием украинской Лиги смеха Сивохо пригласили стать членом жюри, и он согласился.

С октября 2019 по март 2020 года Сивохо был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

После полномасштабного вторжения России в Украину Сергей Сивохо приостановил медийную деятельность, на его страницах в социальных сетях можно увидеть отчеты о волонтерской деятельности.

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