Не стало сильной и принципиальной женщины: умерла мама Кузьмы Скрябина

23 сентября 2023 года стало известно о смерти мамы музыканта Андрея Кузьменко. О том, что умерла мама Кузьмы Ольга Кузьменко, сообщили на странице благотворительного фонда имени певца. Женщине было 77 лет.
— Ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем.
Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! — говорится в сообщении.
На странице фонда не рассказали о причине смерти Ольги и где состоится прощание с женщиной.
Ольга Кузьменко родилась в селе Сиде Львовской области. Она окончила Дрогобычский институт музыкального искусства. Ольга работала учительницей в музыкальной школе, преподавала игру на фортепиано.
После трагического ДТП Андрея Кузьменко Ольга написала три книги, которые посвятила сыну.
После трагического ДТП Андрея Кузьменко Ольга написала три книги, которые посвятила сыну.
По словам телеведущего Егора Гордеева, который был хорошо знаком с Ольгой, не стало сильной и принципиальной женщины, которая больше всего любила своего сына и сделала его тем, кем он являлся.
Он добавил, что Ольга Михайловна все называла своими именами.
— Когда Ольгу Михайловну спросили, почему они с Виктором Кузьмичем не родили еще ребенка, Ольга Михайловна подняла брови и, будто фиксирует дождь или снег за окном, с удивлением ответила: “Зачем, если у меня есть Андрей?”.
А в 2012 году Андрей Кузьменко написал песню Мам, которую посвятил Ольге. Она очень полюбилась украинцам, ведь нашла отклик в миллионах сердец.
Андрей Кузьменко был настоящим патриотом, его слова о войне не теряют актуальности через долгие годы. Ранее мы рассказывали цитаты Кузьмы Скрябина о войне и патриотизме.
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