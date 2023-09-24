Не стало сильной и принципиальной женщины: умерла мама Кузьмы Скрябина

23 сентября 2023 года стало известно о смерти мамы музыканта Андрея Кузьменко. О том, что умерла мама Кузьмы Ольга Кузьменко, сообщили на странице благотворительного фонда имени певца. Женщине было 77 лет.

Умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко: что известно

— Ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем.

Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! — говорится в сообщении.

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На странице фонда не рассказали о причине смерти Ольги и где состоится прощание с женщиной.

Какова была Ольга Кузьменко при жизни

Ольга Кузьменко родилась в селе Сиде Львовской области. Она окончила Дрогобычский институт музыкального искусства. Ольга работала учительницей в музыкальной школе, преподавала игру на фортепиано.

После трагического ДТП Андрея Кузьменко Ольга написала три книги, которые посвятила сыну.

По словам телеведущего Егора Гордеева, который был хорошо знаком с Ольгой, не стало сильной и принципиальной женщины, которая больше всего любила своего сына и сделала его тем, кем он являлся.

Он добавил, что Ольга Михайловна все называла своими именами.

— Когда Ольгу Михайловну спросили, почему они с Виктором Кузьмичем не родили еще ребенка, Ольга Михайловна подняла брови и, будто фиксирует дождь или снег за окном, с удивлением ответила: “Зачем, если у меня есть Андрей?”.

А в 2012 году Андрей Кузьменко написал песню Мам, которую посвятил Ольге. Она очень полюбилась украинцам, ведь нашла отклик в миллионах сердец.

Андрей Кузьменко был настоящим патриотом, его слова о войне не теряют актуальности через долгие годы. Ранее мы рассказывали цитаты Кузьмы Скрябина о войне и патриотизме.

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