Слова, не теряющие актуальности сквозь года: цитаты Кузьмы Скрябина о войне

Андрей Кузьменко, также известный как Кузьма Скрябин, остается одной из самых ярких фигур украинского шоу-бизнеса. Он нравился миллионам украинцев своей простотой, искренними текстами и любовью к Украине.

Андрей Кузьменко был патриотом, с начала войны России в Украине еще в 2014 году помогал военным.

Несмотря на то, что жизнь музыканта трагически оборвалась в автокатастрофе, память о нем будет жить вечно, ведь его песни и цитаты остаются актуальными сейчас.

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Певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 года в ДТП возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Мы собрали цитаты Кузьмы Скрябина о войне, которые он сказал за свою жизнь, но они до сих пор находят отклик среди людей.

Цитаты Кузьмы Скрябина о войне

1. Война не может быть на определенной территории, если она входит — это беда для всех. Нейтральным быть нельзя.

2. Если нет национализма, нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивным, он должен быть дипломатическим, интеллигентным, и тогда я его поддерживаю.

3. Я не знал определения “сопротивление”, сопротивление есть или его нет. Нужно сопротивляться, если тебя хотят слизать, стереть с твоей земли.

4. Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови.

5. Больше всего в мире я боюсь войны. Война — самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется — самое ужасное. Это прекрасный бизнес. Нет налога на прибыль, нет деклараций, накладных — ушел, бахнул, списал деньги, положил в карман — прекрасно!

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6. Патриот — человек, который что-то делает для того, чтобы стране было лучше.

7. Куплет из песни о войне.

Я не хочу вбивати, я хочу любові, Але ти мої руки замазала кров’ю, Навчила чуже життя відбирати — І при цьому радіти, а не ридати. Ти зігнала мене із дивана в окопи, Телевізор мені замінила прицілом, І за день я старію, ніби за роки, За що ти із мене звірюку зробила?

8. Я — медицинский врач, лейтенант. Я стою на учете, и если нужно будет, конечно, пойду! Даже если придется варениками по танкам бросать! Это моя страна. Это все равно что будут насиловать мою женщину, а я буду стоять в стороне и наблюдать.

9. Ты сам себе страна. Наведи порядок в своей голове.

10. Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Ибо до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — надели вышиванки и наклеили их на машины. Их еще “вышивателями” называют.

Нацепил вышиванку — и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой.

Андрей Кузьменко оставил нам в наследство свое творчество. Ранее мы рассказывали о лучших песнях Кузьмы Скрябина.

Фото: скриншот из клипа Скрябин — Дельфины

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