Добряк из места счастливых людей — самые яркие цитаты и популярные песни Кузьмы Скрябина

Сегодня, 17 августа, легенде украинского рока Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) исполнилось бы 54 года. Его жизнь трагически оборвалась в автокатастрофе, но музыка и слова певца навсегда останутся в памяти наших людей.
Читай, чем запомнился Скрябин украинцам и какие его песни до сих пор поет вся страна.
Кузьма родился во Львовской области в семье учительницы и инженера. Именно мать привила ему любовь к музыке, с которой он захотел связать всю свою жизнь.
И хотя его родители мечтали, чтобы Андрей стал стоматологом, парень выбрал другой путь. При его жизни группа Скрябин записала около 20 студийных альбомов.
А самого певца запомнили как парня из народа, который всегда был искренним со своими слушателями и простыми словами мог раскрыть глубокий смысл песен.
Фото: skryabinband / Instagram
После начала войны на Донбассе и временной аннексии Крыма в 2014 году Кузьма Скрябин активно занимался благотворительностью: ездил в туры с концертами и собирал деньги на армию.
Он понимал, что надо нашим защитникам, ведь сам когда-то служил в пограничных войсках и получил звание лейтенанта медицинской службы.
Это идиотская война. Как только начался Майдан, у меня пропало желание что-то делать, но потом я понял, что это не выход. Надо ездить на концерты, зарабатывать деньги и помогать армии.
Это идиотская война. Как только начался Майдан, у меня пропало желание что-то делать, но потом я понял, что это не выход. Надо ездить на концерты, зарабатывать деньги и помогать армии.
80% людей не понимают, что идет война — они живут, как жили, тратят деньги, ходят в клубы… Лучше ездить на корпоративы, забирать у таких людей деньги и помогать ими бойцам, — как-то в интервью говорил мужчина.
Но он никогда не признавался, сколько денег передавал на нужды военных, потому что очень не любил выставлять это на обозрение и считал, что помогать нужно молча.
После гибели Кузьменко в мае 2015 года его отец получил посмертную награду своего сына — орден Захисника кордону батьківської землі.
Кроме того, артист был отмечен званием Герой України и получил орден За заслуги I степени за развитие украинского культурного пространства и многолетнюю общественную деятельность.
Фото:skryabinband / Instagram
Песни Скрябина проникнуты искренней любовью к Украине. Но при этом строки не давят на историю или традиции, а призывают украинцев самим строить свое будущее, не сетуя на прошлое.
Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Потому что до того, как в стране такое случилось, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — надели на себя вышиванки и понаклеивали их на машины.
Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Потому что до того, как в стране такое случилось, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — надели на себя вышиванки и понаклеивали их на машины.
Их еще “вышиватниками” называют. Нацепил вышиванку — и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой, — считал Кузьма.
Мы собрали десять лучших песен Скрябина.
Песни Скрябина настолько полюбились людям, что их теперь перепевают десятки артистов и групп, в частности, Антитіла, Бумбокс, Pianoбой, Monatik, Без обмежень и другие.
Украинцы находят отраду в музыке и искусстве, ведь мы очень талантливая и соловьиная нация. Вікна собрали топ-10 украинских песен войны на любое настроение, чтобы поддержать тебя.
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