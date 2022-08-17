Добряк из места счастливых людей — самые яркие цитаты и популярные песни Кузьмы Скрябина

Сегодня, 17 августа, легенде украинского рока Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) исполнилось бы 54 года. Его жизнь трагически оборвалась в автокатастрофе, но музыка и слова певца навсегда останутся в памяти наших людей.

Читай, чем запомнился Скрябин украинцам и какие его песни до сих пор поет вся страна.

Простой парень, который поймал звезду

Кузьма родился во Львовской области в семье учительницы и инженера. Именно мать привила ему любовь к музыке, с которой он захотел связать всю свою жизнь.

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И хотя его родители мечтали, чтобы Андрей стал стоматологом, парень выбрал другой путь. При его жизни группа Скрябин записала около 20 студийных альбомов.

А самого певца запомнили как парня из народа, который всегда был искренним со своими слушателями и простыми словами мог раскрыть глубокий смысл песен.

После начала войны на Донбассе и временной аннексии Крыма в 2014 году Кузьма Скрябин активно занимался благотворительностью: ездил в туры с концертами и собирал деньги на армию.

Он понимал, что надо нашим защитникам, ведь сам когда-то служил в пограничных войсках и получил звание лейтенанта медицинской службы.

Это идиотская война. Как только начался Майдан, у меня пропало желание что-то делать, но потом я понял, что это не выход. Надо ездить на концерты, зарабатывать деньги и помогать армии.

80% людей не понимают, что идет война — они живут, как жили, тратят деньги, ходят в клубы… Лучше ездить на корпоративы, забирать у таких людей деньги и помогать ими бойцам, — как-то в интервью говорил мужчина.

Но он никогда не признавался, сколько денег передавал на нужды военных, потому что очень не любил выставлять это на обозрение и считал, что помогать нужно молча.

После гибели Кузьменко в мае 2015 года его отец получил посмертную награду своего сына — орден Захисника кордону батьківської землі.

Кроме того, артист был отмечен званием Герой України и получил орден За заслуги I степени за развитие украинского культурного пространства и многолетнюю общественную деятельность.

Самые яркие цитаты Кузьмы Скрябина

Отсутствие несчастья — это уже счастье!

Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни проблемы.

Я не хочу никого ни к чему уговаривать. У каждого человека есть своя совесть, и каждый создает свое счастье сам. И если ты реально считаешь себя даже не патриотом, а просто гражданином той страны, в которой идет война, и ты ничего для нее не делаешь, то, знаешь, ты — меньше нуля.

Любовь — это состояние, когда ты не понимаешь, почему!

Украинцы болеют отсутствием своего достоинства. Потому что мы — “терпилы”. Думаем, хамство само собой куда-то денется. Все беды на нас сыпятся от того, что мы терпим и молчим, пока очень не припечет.

Я не знаю определения сопротивления. Сопротивление либо есть, либо или его нет. Нужно сопротивляться, если тебя хотят слизать, стереть с твоей земли.

История есть история, но она должна пополняться новыми песнями. Если люди не пишут новые повстанческие песни, значит, восстание закончилось.

Если нет национализма — нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивным, он должен быть дипломатическим, интеллигентным. Тогда я его поддерживаю.

Благотворительность заканчивается там, где начинаются камеры и микрофоны.

Мне до одного места, на каком языке человек говорит. Главное — то, что он говорит. Если он знает узбекский язык, но за Украину согласен пойти на амбразуру, то нам такие люди нужны в стране.

Лучшие песни Скрябина

Песни Скрябина проникнуты искренней любовью к Украине. Но при этом строки не давят на историю или традиции, а призывают украинцев самим строить свое будущее, не сетуя на прошлое.

Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Потому что до того, как в стране такое случилось, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — надели на себя вышиванки и понаклеивали их на машины.

Их еще “вышиватниками” называют. Нацепил вышиванку — и уже думаешь, что все изменилось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой, — считал Кузьма.

Мы собрали десять лучших песен Скрябина.

Мам

Сам собі країна

Говорили і курили

Місця щасливих людей

Люди, як кораблі

Спи собі сама

Кінець фільму

Дельфіни

Мовчати

Чорнобиль форева

Кольорова

Песни Скрябина настолько полюбились людям, что их теперь перепевают десятки артистов и групп, в частности, Антитіла, Бумбокс, Pianoбой, Monatik, Без обмежень и другие.

Украинцы находят отраду в музыке и искусстве, ведь мы очень талантливая и соловьиная нация. Вікна собрали топ-10 украинских песен войны на любое настроение, чтобы поддержать тебя.

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