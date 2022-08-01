Для положительной печали и героической борьбы: топ-10 песен войны на любое настроение

Сначала мы слышали только звуки сирен, шло эхо взрывов и плач детей. Однако мы научились жить в условиях полномасштабной войны и какими бы ни были чувства, всегда приходили к музыке.

Кому-то нужно успокоиться во время воздушной тревоги, заглушить глубочайшие внутренние переживания. А некоторым наоборот – зажечь свой дух и восстановить силы, чтобы с новым дыханием идти в бой.

Какими бы ни были твои чувства сейчас, ты всегда можешь найти что-нибудь для себя в подборке украинских песен войны от Вікон.

Без Обмежень – 24/02

Как бы нам хотелось, чтобы не было войны, но реальность остается с нами одна. Именно с таким посылом музыканты группы Без Обмежень создавали песню 24/02, отмечая, что наш путь к свободе теперь единственный – с оружием в руках.

Вічності стане на всіх

Мужності буде сповна

Нам посміхається у слід

Крізь сльози Вона – Марія.

Morphom&Laud&Otoy – I am ukrainian

Необычная коллаборация разноплановых артистов вылилась в гармоническую презентацию разнообразия украинской культуры и свободы творческой души.

Там де думка потонула ділом будемо плести

Сумом не потягне мій сміх

Як намисто нестиму хрест я

І ніколи не оди та я завжди для всіх.

KRUTЬ – Воля

Что может быть благозвучнее и приятнее украинцу, как петь песню о свободе. Разве что объединиться с миллионной семьей, чтобы выполнить ее в день победы.

Мамо, не плач.

Ти мене народила для волі

І ціною власної крові

В полі соняшники проростуть.

ROXOLANA – Тримайся

Как бы нам хотелось поддержать наших военных. Такое же желание постигло и певицу ROXOLANA, поэтому нашим воинам первыми она презентовала свою песню Тримайся.

Ми – незламні, ми – непереможні,

Хочу нагадати я це кожному і кожній.

Не тужіть, рідні, і пам’ятайте

Україна – синонім Перемога, не забувайте.

Саша Чемеров feat. Женя Галич – Досить

Песня ждала своего выхода целых четыре года, поскольку казалась создателям слишком откровенной. Однако, когда вся страна увидела, как наши воины борются за нашу свободу, тогда музыканты решили дать ей новую жизнь и посвятить украинским военным.

До поки твоє серце пече,

Гартуй його вогнем і мечем!

MBreeze – Окупанту

Не так часто можно услышать легкие и веселые песни с обращением к нашему врагу. Однако группа MBreeze решила ласково напомнить, что с любым настроением и кучей шуток мы все равно сможем победить оккупантов.

Не хвилюйсь, окупант

В нас родюча земля

Пряника в нас нема

Лиш козацька шабля.

Yarmak Ft. Alisa – Дике поле

Украинский рэпер Yarmak не только готов защищать Украину на поле боя, но уже давно присоединился к культурному фронту. Так еще в начале мая исполнитель стремился поддержать боевой дух всех украинских военных, а особенно – защитников Мариуполя.

На всіх чужинців тут чекає згуба

З Чорного моря дістає Нептун свого тризуба

Навіки всім легенда показова

І ще покаже свою міць полк Азова.

Shumei – Тривога

Новый украинский исполнитель Олег Шумей только набирает популярность и вместе с тем продолжает поддерживать боевой дух украинцев своими песнями. Поскольку никто из нас теперь не сможет забыть звук сирены, музыкант решил превратить его в искусство.

Прапор у крові

Став червоно-чорним!

Кулі нам летять у очі

Та ми разом стоїмо!

Jerry Heil – #МРІЯ

Практически все украинцы уже ждут как победы, так и восстановления всех украинских городов и культурных достопримечательностей. Одной из них стал самолет АН-225 Мрія. Поэтому исполнительница Jerry Heil решила подарить ему вторую жизнь еще и в песне.

Вони можуть розбомбити “Щастя”

Вони можуть розстріляти “Мрію”

Але вбити волю їм не вдасться

Кожен буде жати, що посіяв.

Океан Ельзи – Місто Марії

Группа Океан Ельзи уже давно стала чем-то неотъемлемой для украинской культуры. Так и город Мариуполь является неотъемлемой частью Украины. Поэтому именно этому героическому городу музыканты посвятили одну из самых эмоциональных песен.

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає.

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