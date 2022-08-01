Для позитивної журби та запеклої боротьби: топ-10 пісень війни на будь-який настрій

Спочатку ми чули лише звуки сирен, йшло відлуння вибухів та плач дітей. Однак ми навчились жити в умовах повномасштабної війни, і якими б не були почуття, завжди приходимо до музики.

Комусь потрібно заспокоїтись під час повітряної тривоги, заглушити найглибші внутрішні переживання. А декому навпаки – запалити свій дух та відновити сили, щоб з новим диханням йти у бій.

Якими б не були твої почуття зараз, ти завжди можеш знайти щось для себе у підбірці українських пісень війни від Вікон.

Без Обмежень – 24/02

Як би нам хотілось, щоб не було війни, але реальність лишається з нами одна. Саме з таким посилом музиканти гурту Без Обмежень створювали пісню 24/02, наголошуючи, що наш шлях до свободи тепер єдиний — зі зброєю в руках.

Вічності стане на всіх

Мужності буде сповна

Нам посміхається у слід

Крізь сльози Вона – Марія.

Morphom&Laud&Otoy – I am ukrainian

Незвична колаборація різнопланових артистів вилилась у гармонічну презентацію різноманіття української культури та свободи творчої душі.

Там де думка потонула ділом будемо плести

Сумом не потягне мій сміх

Як намисто нестиму хрест я

І ніколи не оди та я завжди для всіх.

KRUTЬ – Воля

Що може бути милозвучніше та приємніше для українця, як співати пісню про волю. Хіба що об’єднатись з мільйонною родиною, щоб виконати її у день перемоги.

Мамо, не плач.

Ти мене народила для волі

І ціною власної крові

В полі соняшники проростуть.

ROXOLANA – Тримайся

Як би нам хотілось підтримати наших військових. Таке саме бажання спіткало й співачку ROXOLANA, тому саме нашим воїнам першим презентувала свою пісню Тримайся.

Ми – незламні, ми – непереможні,

Хочу нагадати я це кожному і кожній.

Не тужіть, рідні, і пам’ятайте

Україна – синонім Перемога, не забувайте.

Саша Чемеров feat. Женя Галич – Досить

Пісня чекала свого виходу цілих чотири роки, оскільки здавалась творцям надто відвертою. Проте коли вся країна побачила, як наші воїни боряться за нашу свободу, тоді музиканти вирішили дати їй нове життя та присвятити українським військовим.

До поки твоє серце пече,

Гартуй його вогнем і мечем!

MBreeze – Окупанту

Не так часто можна почути такі легкі та веселі пісні зі зверненням до нашого ворога. Однак гурт MBreeze вирішив лагідно нагадати, що з будь-яким настроєм та купою жартів, ми все одно зможемо перемогти ворога.

Не хвилюйсь, окупант

В нас родюча земля

Пряника в нас нема

Лиш козацька шабля.

Yarmak Ft. Alisa – Дике поле

Український репер Yarmak не лише готовий захищати Україну на полі бою, але й вже давно приєднався до культурного фронту. Так ще на початку травня виконавець прагнув підтримати бойовий дух усіх українських військових, а особливо – захисників Маріуполя.

На всіх чужинців тут чекає згуба

З Чорного моря дістає Нептун свого тризуба

Навіки всім легенда показова

І ще покаже свою міць полк Азова.

Shumei – Тривога

Новий український виконавець Олег Шумей лише набирає популярності та разом з тим продовжує підтримувати бойовий дух українців своїми піснями. Оскільки ніхто з нас тепер не зможе забути звук сирени, музикант вирішив перетворити його на мистецтво.

Прапор у крові

Став червоно-чорним!

Кулі нам летять у очі

Та ми разом стоїмо!

Jerry Heil – #МРІЯ

Практично всі українці вже чекають як на перемогу, так і на відбудову усіх українських міст та культурних пам’яток. Однією з них також став літак АН-225 Мрія. Тому виконавиця Jerry Heil вирішила подарувати йому друге життя ще й у пісні.

Вони можуть розбомбити “Щастя”

Вони можуть розстріляти “Мрію”

Але вбити волю їм не вдасться

Кожен буде жати, що посіяв.

Океан Ельзи – Місто Марії

Гурт Океан Ельзи вже давно став чимось невід’ємним для української культури. Так і місто Маріуполь є невіддільною частиною України. Тому саме цьому героїчному місту музиканти присвятили одну зі своїх найбільш емоційних пісень.

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає.

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