Добряк з місця щасливих людей — найяскравіші цитати та найпопулярніші пісні Кузьми Скрябіна

Сьогодні, 17 серпня, легенді українського року Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) виповнилось би 54 роки. Його життя трагічно обірвалося в автокатастрофі, та музика й слова співака назавжди залишаться у пам’яті наших людей.

Читай, чим запам’ятався Скрябін українцям та які його пісні й досі співає вся країна.

Простий хлопець, який зловив зірку

Кузьма народився у Львівській області в родині вчительки та інженера. Саме мати прищепила йому любов до музики, з якою він захотів пов’язати все своє життя.

І хоч його батьки мріяли, щоб Андрій став стоматологом, хлопець обрав інший шлях. За його життя гурт Скрябін записав близько 20 студійних альбомів.

А самого співака запам’ятали як хлопця з народу, який був завжди щирим зі своїми слухачами та простими словами міг розкрити глибокий зміст пісень.

Після початку війни на Донбасі та тимчасової анексії Криму в 2014 році Кузьма Скрябін активно займався благодійністю: їздив у тури з концертами та збирав гроші на армію.

Він розумів, що треба нашим захисникам, адже й сам колись служив у прикордонних військах та отримав звання лейтенанта медичної служби.

Це ідіотська війна. Як тільки почався Майдан, у мене пропало бажання щось робити, але потім я зрозумів, що це не вихід. Потрібно їздити на концерти, заробляти гроші й допомагати армії.

80% людей не розуміють, що йде війна — вони живуть, як жили, витрачають гроші, ходять в клуби… Краще їздити на корпоративи, забирати в таких людей гроші та допомагати ними бійцям, — якось в інтерв’ю казав чоловік.

Та він ніколи не зізнавався, скільки грошей передавав на потреби військових, адже дуже не любив показовості, вважаючи, що допомагати потрібно мовчки.

Після загибелі Кузьменка, у травні 2015 року, його батько отримав посмертну нагороду свого сина — орден Захисника кордону батьківської землі.

Крім того, артист вшанувався звання Герой України та отримав орден За заслуги І ступеня за розвиток українського культурного простору та багаторічну громадську діяльність.

Найяскравіші цитати Кузьми Скрябіна

Відсутність нещастя — то вже щастя!

Краще бути оптимістом, який нічого не знає, аніж загинатись і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми.

Я не хочу нікого ні до чого намовляти. У кожної людини є своя совість, і кожен плекає своє щастя сам. І якщо ти реально вважаєш себе навіть не патріотом, а просто громадянином тієї країни, у якій іде війна, і ти нічого для неї не робиш, то, знаєш, ти — менше за нуль.

Любов — це стан, коли ти не розумієш, чому!

Українці хворіють на відсутність своєї гідності. Бо ми — “терпили”. Думаємо, хамство само собою десь дінеться. Усі біди на нас сиплються від того, що терпимо й мовчимо, поки дуже не припече.

Я не знаю визначення опорів. Опір є або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі.

Історія є історія, але вона має поповнюватись новими піснями. Якщо люди не пишуть нових повстанських пісень, значить, повстання закінчилось.

Якщо немає націоналізму — немає нації, я так до цього ставлюсь. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний. Тоді я його підтримую.

Благочинність закінчується там, де починаються камери й мікрофони.

Мені до одного місця, якою мовою людина говорить. Головне — те, що вона говорить. Якщо він знає узбецьку мову, але за Україну згідний піти на амбразуру, то нам такі люди потрібні в країні.

Найкращі пісні Скрябіна

Пісні Скрябіна просякнуті щирою любов’ю до України. Та при цьому рядки не тиснуть на історію чи традиції, а закликають українців самим будувати своє майбутнє, не нарікаючи на минуле.

Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталось, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали собі вишиванки й поналіплювали їх на машини.

Їх ще “вишиватниками” називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, що все помінялось. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом, — вважав Кузьма.

Ми зібрали найкращі пісні Скрябіна.

Мам

Сам собі країна

Говорили і курили

Місця щасливих людей

Люди, як кораблі

Спи собі сама

Кінець фільму

Дельфіни

Мовчати

Чорнобиль форева

Кольорова

Пісні Скрябіна настільки полюбились людям, що їх тепер переспівують десятки артистів та гуртів, зокрема Антитіла, Бумбокс, Pianoбой, Monatik, Без обмежень та інші.

Українці знаходять відраду в музиці та мистецтві, адже ми — дуже талановита та солов’їна нація. Вікна зібрали топ-10 українських пісень війни на будь-який настрій, щоб підтримати тебе.

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