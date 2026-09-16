Анджеліна Джолі розповіла про поїздку до Харкова та Карпат: чим поділилася акторка

Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі наприкінці серпня побувала в Україні. Під час візиту вона відвідала Харків та побувала в Карпатах.

Про свій візит Джолі розповіла в Instagram, опублікувавши фотографії та враження від поїздки.

Анджеліна Джолі про візит до Харкова

Акторка приїхала до Харкова в період, коли українські діти повертаються до школи, а росіяни продовжують обстрілювати цивільних та інфраструктуру.

Джолі звернула увагу на те, як у місті організували навчання дітей. Частину шкіл облаштували на станціях метро, а деякі навчальні заклади повністю перенесли під землю.

— Маленькі діти вчаться читати на глибині трьох поверхів, — написала акторка.

Вона також побувала на Північній Салтівці — одному з районів Харкова, який сильно постраждав через російські обстріли.

Там Джолі зустрілася з юними спортсменами з Caramel Studio, яку очолює Тетяна Єрмашкевич.

— Рішучі юні спортсмени тренуються навіть під час повітряних тривог, — зазначила вона.

Ще однією зупинкою стала мистецька студія Aza Nizi Maza, заснована художником Миколою Коломійцем. Там акторка побачила, як діти з особливими освітніми потребами займаються творчістю.

— Я побачила, як діти з особливими освітніми потребами вільно створюють неймовірні твори мистецтва. У 2022 році студія переїхала під землю, щоб сховатися від бомбардувань, — розповіла Джолі.

Анджеліна Джолі про візит до Карпат

Після Харкова акторка вирушила до Карпат. Там вона відвідала табір Gen.Camp Family, де допомагають чоловікам, які роками перебували в полоні, відновлювати стосунки зі своїми родинами.

Джолі поспілкувалася з жінками, які самостійно виховували дітей, поки чекали на повернення своїх чоловіків із полону.

До поїздки долучився і син акторки Нокс. Він провів для дітей у таборі тренування з муай-тай.

Під час візиту Анджеліна Джолі також вшанувала пам’ять Олексія Юкова — засновника організації Плацдарм. Він багато років займався пошуком, ідентифікацією та поверненням родинам тіл загиблих військових. У серпні Юков загинув під час виконання цієї роботи на передовій.

Коли Анджеліна Джолі приїжджала в Україну

Візит Анджеліни Джолі до України наприкінці серпня 2026 року став уже третім із початку повномасштабної війни.

Другий візит Анджеліни Джолі до України був у листопаді 2025 року. Тоді Джолі відвідала Миколаїв і Херсон.

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