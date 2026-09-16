Стиль життя Шоу-біз

Анджеліна Джолі розповіла про поїздку до Харкова та Карпат: чим поділилася акторка

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 13:00 2 хв.
Анджеліна Джолі знову в Україні: акторка відвідала Харків і Карпати
Фото Instagram

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