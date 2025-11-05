Анджеліну Джолі помітили в Херсоні: що відомо про приїзд акторки

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала український Херсон. Про це повідомив у Facebook колишній депутат міської ради Віталій Богданов, оприлюднивши фото з Джолі в бронежилеті.
За даними місцевих ЗМІ та пабліків у соцмережах, акторка побувала у медичних закладах міста, зокрема у пологовому будинку та дитячій лікарні. На фото видно, що Джолі також зустрілася з дітьми в укритті.
Мета візиту офіційно не уточнювалася, проте, як пишуть ЗМІ, найімовірніше, що це гуманітарна поїздка у рамках її діяльності до ООН.
Раніше ми писали, що голлівудська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі була у Львові.
