Анджеліну Джолі помітили в Херсоні: що відомо про приїзд акторки

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала український Херсон. Про це повідомив у Facebook колишній депутат міської ради Віталій Богданов, оприлюднивши фото з Джолі в бронежилеті.

За даними місцевих ЗМІ та пабліків у соцмережах, акторка побувала у медичних закладах міста, зокрема у пологовому будинку та дитячій лікарні. На фото видно, що Джолі також зустрілася з дітьми в укритті.

Читати на тему Понад 60 польових місій, титул дами та допомога цілому світу: якими були 20 років Анджеліни Джолі на посаді послині доброї волі ООН Анджеліна Джолі йде з посади послині доброї волі ООН: читай подробиці.

Мета візиту офіційно не уточнювалася, проте, як пишуть ЗМІ, найімовірніше, що це гуманітарна поїздка у рамках її діяльності до ООН.

Раніше ми писали, що голлівудська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі була у Львові.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!