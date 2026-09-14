Четвертий епізод Україна має талант: хто отримав єдину в сезоні спільну Золоту кнопку

У неділю, 13 вересня, на телеканалі СТБ вийшов четвертий випуск нового сезону Україна має талант. Перед журі та глядачами виступили українські та світові рекордсмени, також на сцену неочікувано вийшов ведучий бекстейджу Іван Люлєнов. Четвертий кастинг талант-шоу запам’ятався ще й тим, що журі натиснули єдину в сезоні спільну Золоту кнопку.

Читай, як пройшов четвертий епізод Україна має талант, у нашому матеріалі.

Україна має талант 2026: як пройшов четвертий епізод

Першими на сцену вийшли чемпіони зі спортивного бального танцю — Мілана Кальніченко та Мілан Дитиненко. Вони показали суддям та глядачам танець, у якому поєднали самбу і румбу.

Олена Кравець зазначила, що від побаченого у неї сироти виступили на шкірі. Вона зауважила енергетику, яка панувала під час виступу танцівників — бурхлива та неспокійна жіноча енергія та чоловіча, яка задавала вектор.

На четвертий кастинг талант-шоу також приїхав 12-річний Василь Маєвський із Закарпаття. Хлопчик є чотириразовим світовим рекордсменом із гирьового спорту. На Україна має талант Василь встановив четвертий світовий рекорд, кинувши 32-кілограмову гирю 21 раз. Він отримав “так” від усіх членів журі.

Артем Пивоваров звернувся до сім’ї спортсмена із побажаннями наснаги у всіх напрямках та зауважив, що нові покоління, які є прикладом нашої незламності, викликають відчуття гордості.

Три “так” отримали також повітряні гімнасти Максим Герман та Єлизавета Грязєва, які працюють у Запорізькому державному цирку. Як розповів хлопець, під час повітряної тривоги вони займаються у бомбосховищі. Гімнасти працюють в парі вже сім років й повністю довіряють одне одному, також вони називають одне одного братом та сестрою.

Після їхнього повітряного номеру на ланцюгах члени журі встали, а глядачі вигукували Максиму та Єлизаветі “браво”.

У четвертому випуску на сцену також вийшла Катерина Погребенна з Біляївки, що на Одещині, із шоу світлових картин. Катерина таким способом вшанувала пам’ять людей, чиї життя забрала Росія. Наприкінці виступу журі та глядачі встали на хвилину мовчання.

— Катерино, я постійно думав про те, що ви малюєте світлом, наші воїни воюють світлом, бо ми на світлій стороні. Так хочеться побажати вам, усім нам якомога більше цього світла. Для того, щоб протриматись, пройти цей шлях гідно, і цим світлом перемогти темряву. Несіть ваше світло і надалі, – сказав Артем Пивоваров.

Яскравим фрагментом нового епізоду Україна має талант став виступ абсолютного рекордсмена Книги рекордів Гіннеса в Україні Дмитра Грунського. Чоловік із найсильнішою бородою на світі протягнув чотири квадроцикли. Дмитро є першим українцем із 12 рекордами Гіннеса, що встановлені в Україні.

Також на сцені телешоу було встановлено ще один світовий рекорд — 11-річна рекордсменка України Кіра Касинець прочитала скоромовку зі 1336 слів за 7 хвилин 35 секунд.

На четвертий кастинг із Шанхаю приїхали гімнастки Олена Вагонова та Валерія Радомська. Вони також встановили рекорд України — провисіли на волоссі 2 хвилини 2 секунди. Журі та глядачі стоячи аплодували дівчатам. Олена та Валерія отримали єдину в сезоні спільну Золоту кнопку від членів журі.

У новому сезоні Україна має талант повернулася Дарія Пономаренко, яка вже виступала на проєкті п’ять років тому. Вона показала номер на повітряному пілоні і отримала Золоту кнопку від Олени Кравець, що дозволяє їй пройти одразу фіналу.

— Я побачила щось надприродне. Надприродне, якщо говорити про людську природу. Це було дивовижно красиво. Сьогодні хлопці (Артем Пивоваров і Стас Боклан, – Ред.) питають мене: “Ну, де твоя золота кнопка?”. А я відповіла: “Я хочу віддати її тому, хто на цій сцені не буде нічого доводити, хто тут буде дихати. Сьогодні вона ваша, – зазначила Олена.

Наприкінці випуску на сцену неочікувано вийшов ведучий бекстейджу Іван Люлєнов. Артист презентував саундтрек проєкту Я маю талант.

Хто з учасників 4 епізоду Україна має талант 2026 пройшов далі

Мілана Кальніченко та Мілан Дитиненко, 11 та 14 років, Київ — спортивні бальні танці;

Василь Маєвський, 12 років, Клячаново (Закарпатська область) — гирьовий спорт;

Валерія Grygorivna, 26 років, Київ — вокал;

Максим Герман та Єлизавета Грязєва, 17 та 13 років, Запоріжжя — повітряна гімнастика;

Марко Сердинський, 12 років, Івано-Франківськ — вокал;

Костянтин Кукушкін, 29 років, Куп’янськ (Харківська область) — гра на акордеоні;

Катерина Погребенна, 33 роки, Біляївка (Одеська область) — малювання світлом;

Максим Голосков, 32 роки, Київ — реп;

Євгенія Ящук, 20 років, Київ — танці;

Дмитро Грунський, 38 років, Дніпро — стронгмен;

Дар’я Мелявська, 16 років, Подільськ (Одеська область) — гімнастика;

Танцювальна команда Maximal & Gratsiya (SDM crew), 16-21 рік, Івано-Франківськ — танці;

Кіра Касинець, 11 років, Ужгород — читання скоромовки;

Олена Вагонова та Валерія Радомська, 36 та 27 років, Шанхай (Китай) — повітряна гімнастика;

Злата Клепач, 13 років, Тернопіль — вокал;

Танцювальний колектив BE BEST TEACHERS, 18 – 38 років, Київ — танці;

Марія Білоус, 12 років, Подільськ (Одеська область) — гімнастика;

Діана Чмих, 52 роки, Київ — малювання грудьми;

Ганна Гриніва, 37 років, Київ/Берлін (Німеччина) — етнодіджейка;

Дарія Пономаренко, 13 років, Черкаси — повітряний пілон;

Іван Люлєнов, 31 рік, Стоянівка (Молдова)/Київ — вокал.

П’ятий епізод Україна має талант вийде на телеканалі СТБ у неділю, 20 вересня, о 19:00.

Раніше ми розповідали про те, як пройшов третій епізод Україна має талант і хто пройшов третій кастинг.

Фото: телеканал СТБ

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