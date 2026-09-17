Шерон Стоун і принц Гаррі серед кураторів: у США відкрили виставку про життя українців

У Лос-Анджелесі представили виставку Postcode Ukraine: Щоденник волонтера, яка через фотографії розповідає про життя українців у час повномасштабної війни. До створення проєкту долучилися відомі діячі культури, серед яких Шерон Стоун, Стівен Фрай, принц Гаррі, Катерина Бабкіна та Андрій Курков.

Про виставку йдеться на сайті ініціативи Postcode Ukraine.

Про що виставка Postcode Ukraine: Щоденник волонтера

Основою експозиції стали фотографії британського митця та співзасновника Postcode Ukraine Марка Невілла. Від початку повномасштабного вторгнення він працює у прифронтових районах України та фіксує історії людей, які продовжують жити в умовах війни.

Для Невілла цей проєкт має не лише мистецьке значення. Він також прагне привернути увагу міжнародної аудиторії до потреб українських громад і важливості подальшої допомоги.

— Український народ витривалий, але однієї витривалості недостатньо, щоб підтримати країну в умовах війни. Постійна міжнародна підтримка та солідарність з українським народом залишаються надзвичайно важливими. Ця виставка має на меті не лише донести ці історії до всього світу, а й допомогти надати життєво необхідну допомогу громадам на місцях, — зазначив Марк Невілл.

До роботи над експозицією запросили кураторів із різних сфер. Серед них – письменниця Катерина Бабкіна, актор і письменник Стівен Фрай, колишня кураторка Девіда Бові Бет Ґрінейкр, засновник The Wende Museum Джастін Джампол та блогер Макс Клименко.

Також до проєкту долучилися письменник Андрій Курков, правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, акторки Алісса Мілано та Шерон Стоун, президентка Українського інституту Америки Кеті Наливайко, художниця Лара Салмон і принц Гаррі.

Кожен із запрошених кураторів обрав одну фотографію Невілла, яка особисто його зачепила, та написав до неї власну рефлексію.

Таким чином, експозиція поєднує документальні кадри з особистими роздумами про війну, життя цивільних та роль фотографії у збереженні пам’яті про пережите.

Які фото обрали Шерон Стоун і Катерина Бабкіна

Шерон Стоун обрала фотографію Марія в Марганці, Дніпропетровська область. Світлину Марк Невілл зробив у травні 2023 року.

Акторка описала зображення як історію про силу та вразливість людини, яка опинилася перед невідомим майбутнім.

— Найгучніший голос у світі — це той, що залишається невисловленим. І це саме її голос. Велич її стихійної жіночності розкривається в саду, який вона собою врівноважує. Хаос довкілля відчувається через лінії та кути — як природні, так і штучні, — що оточують її позаду. Ми інтуїтивно відчуваємо — навіть не маючи точного знання, — що вона стоїть перед невідомим майбутнім: водночас тендітна й сильна, — зазначила Шерон Стоун.

Катерина Бабкіна своєю чергою обрала кадр Діти з Богданівки всередині згорілого шкільного автобуса, який став мішенню російської артилерії, Київська область.

У своїй рефлексії письменниця зосередилася на вразливості дітей, які опинилися в умовах війни, та закликала глядачів провести паралель між дітьми на фотографії та власними дітьми.

Postcode Ukraine: Щоденник волонтера відкрили в галереї Westwood Contemporary у Лос-Анджелесі. Проєкт реалізували у співпраці з The Wende Museum та організацією Postcode Ukraine.

Відвідати виставку можна до 30 вересня 2026 року.

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