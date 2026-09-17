Стиль життя Шоу-біз

Шерон Стоун і принц Гаррі серед кураторів: у США відкрили виставку про життя українців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 17:00 3 хв.
У Лос-Анджелесі представили виставку Postcode Ukraine: Щоденник волонтера
Фото Facebook

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