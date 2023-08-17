Слова, які не втрачають актуальності крізь роки: цитати Кузьми Скрябіна про війну

Андрій Кузьменко, також відмий як Кузьма Скрябін, залишається однією з найяскравіших постатей українського шоу-бізнесу. Його любили мільйони українців за простоту, щирі тексти та любов до України.

Андрій Кузьменко був патріотом, від початку війни Росії проти України допомагав військовим.

Попри те, що життя музиканта трагічно обірвалося в автокатастрофі, пам’ять про нього житиме вічно, адже його пісні й цитати залишаються актуальними зараз.

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Співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув 2 лютого 2015 року в ДТП біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Ми зібрали цитати Кузьми Скрябіна про війну, які він сказав за свого життя, але вони й досі знаходять відгук серед людей.

Цитати Кузьми Скрябіна про війну

1. Війна не може бути на певній території, якщо вона заходить — це біда для всіх. Нейтральним бути не можна.

2. Якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він має бути дипломатичним, інтелігентним, і тоді я його підтримую.

3. Я не знав визначення опорів, опір є або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі.

4. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.

5. Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна — самий ідіотський винахід людей. І те, що вона час від часу повторюється — найжахливіше. То прекрасний бізнес. Немає податку на прибуток, немає декларацій, накладних — пішов, гахнув, списав гроші, поклав у кишеню — прекрасно!

Читати на тему Йшов по життю з правдою в піснях та щирістю в серці — батьки Скрябіна поділились спогадами про сина Батьки Кузьми Віктор та Ольга Кузьменки поділились спогадами про сина до річниці його загибелі.

6. Патріот — людина, яка щось робить для того, аби країні було ліпше.

7. Куплет з пісні про війну.

Я не хочу вбивати, я хочу любові, Але ти мої руки замазала кров’ю, Навчила чуже життя відбирати — І при цьому радіти, а не ридати. Ти зігнала мене із дивана в окопи, Телевізор мені замінила прицілом, І за день я старію, ніби за роки, За що ти із мене звірюку зробила?

8. Я — медичний лікар, лейтенант. Я стою на обліку, і якщо треба буде, звісно, піду! Навіть якщо доведеться варениками по танках кидати! Це моя країна. Це все одно, що будуть ґвалтувати мою жінку, а я буду стояти збоку та спостерігати.

9. Ти сам собі країна. Зроби порядок у своїй голові.

10. Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як у країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали вишиванки й поналіплювали їх на машини. Їх ще “вишиватниками” називають.

Начепив вишиванку — і вже думаєш, що все змінилося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом.

Андрій Кузьменко залишив нам у спадок свою творчість. Раніше ми розповідали про найкращі пісні Кузьми Скрябіна.

Фото: скриншот з кліпу Скрябін — Дельфіни

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