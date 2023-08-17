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Слова, які не втрачають актуальності крізь роки: цитати Кузьми Скрябіна про війну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Серпня 2023, 15:00
Цитати Кузьми Скрябіна про війну та патріотизм

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