Не стало сильної та принципової жінки: померла мами Кузьми Скрябіна

23 вересня 2023 року стало відомо про смерть мами музиканта Андрія Кузьменка. Про те, що померла мама Кузьми Ольга Кузьменко, повідомили на сторінці благодійного фонду імені співака. Жінці було 77 років.

Померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко: що відомо

— Пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем.

Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять! — йдеться у повідомленні.

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На сторінці фонду не розповіли про причину смерті Ольги та де саме відбудеться прощання з жінкою.

Якою була Ольга Кузьменко за життя

Ольга Кузьменко народилася у селі Сіде Львівської області. Вона закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва. Ольга працювала вчителькою у музичній школі, була викладачкою гри на фортепіано.

Після трагічного ДТП Андрія Кузьменка, Ольга написала три книги. Присвятила їх сину.

За словами телеведучого Єгора Гордєєва, який був добре знайомий з Ольгою, не стало сильної й принципової жінки, яка понад усе любила свого сина і зробила його тим, ким він був.

Він додав, що Ольга Михайлівна все називала своїми іменами.

— Колись Ольгу Михайлівну запитали, чому вони з Віктором Кузьмічем не народили ще дитину. Ольга Михайлівна підняла брови й, наче, фіксує дощ чи сніг за вікном, з подивом відповіла: “Нащо, якщо у мене є Андрій?”.

А у 2012 році Андрій Кузьменко написав пісню Мам, яку присвятив Ользі. Вона швидко полюбилася українцям, адже знайшла відгук у мільйонах сердець.

Андрій Кузьменко був справжнім патріотом, його слова про війну не втрачають актуальності крізь довгі роки. Раніше ми розповідали цитати Кузьми Скрябіна про війну та патріотизм.

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