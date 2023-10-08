Большая потеря для украинского народа. Умерла Нина Матвиенко: причина и биография

К сожалению, известные и талантливые люди умирают с возрастом и болезнями. За свою жизнь они успели сделать немало выдающегося, но всегда кажется, что ещё не время. Сегодня, 8 октября 2023 года, стало известно о смерти украинской артистки Нины Матвиенко.

Что известно о смерти Нины Матвиенко и что выдающегося она сделала при жизни, рассказываем в материале.

Умерла Нина Матвиенко: что известно

Сегодня, 8 октября 2023 года, умерла известная народная артистка Украины Нина Матвиенко. Об этом сообщила её дочь Тоня Матвиенко в своем Instagram.

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— Мамы не стало, — написала Тоня Матвиенко.

Никаких деталей о причине смерти и времени пока что не известно. Нина Матвиенко скончалась на 75 году жизни, за два дня до своего 76-го дня рождения.

Нина Матвиенко: биография

Нина Матвиенко была известной украинской артисткой, имела сильный голос и была отмечена несколькими наградами. Среди них: Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии УССР.

Известной авторка и исполнительница песен стала благодаря многим своим песням. Самые известные песни Нины Матвиенко:

Сіла птаха;

Колискова зорі;

Дикі гуси;

Покохала;

Чому розплетена коса.

У Нины Матвиенко есть дочь, также известная украинская певица Тоня Матвиенко.

Цитаты Нины Матвиенко

Нина Матвиенко была умной женщиной с особым чувством. Это большая потеря для украинского народа.

Я давно стою на сцене, мне уже 67 лет… Нельзя артистам задавать тон их жизни. Когда человек умолкает, он просто гибнет. Надо вообще благословлять тех, кто ещё может петь.

Никуда не уеду, ни за какие деньги, ни за какие миллионы. Там такая ностальгия! Я была в Нью-Йорке полтора месяца в 1995 году, в Детройте, в Филадельфии, но так хотела домой! Украина есть Украина, кому-то и здесь нужно жить. Здесь мой Бог, мне кажется, только здесь он есть, и я с ним только здесь могу пообщаться.

Если Господь готовит вам судьбу, она будет нелегкой. Легко было то, что легко пелось. Только нужно беречь божий дар, его не нужно пропивать, продавать, им нужно умеренно пользоваться.

Напомним, год назад скончалась известная украинская актриса Руслана Пысанка. От чего умерла женщина, мы рассказывали в другом материале.

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