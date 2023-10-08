Большая потеря для украинского народа. Умерла Нина Матвиенко: причина и биография

К сожалению, известные и талантливые люди умирают с возрастом и болезнями. За свою жизнь они успели сделать немало выдающегося, но всегда кажется, что ещё не время. Сегодня, 8 октября 2023 года, стало известно о смерти украинской артистки Нины Матвиенко.
Что известно о смерти Нины Матвиенко и что выдающегося она сделала при жизни, рассказываем в материале.
Сегодня, 8 октября 2023 года, умерла известная народная артистка Украины Нина Матвиенко. Об этом сообщила её дочь Тоня Матвиенко в своем Instagram.
— Мамы не стало, — написала Тоня Матвиенко.
Никаких деталей о причине смерти и времени пока что не известно. Нина Матвиенко скончалась на 75 году жизни, за два дня до своего 76-го дня рождения.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)
Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)
Нина Матвиенко была известной украинской артисткой, имела сильный голос и была отмечена несколькими наградами. Среди них: Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии УССР.
Известной авторка и исполнительница песен стала благодаря многим своим песням. Самые известные песни Нины Матвиенко:
У Нины Матвиенко есть дочь, также известная украинская певица Тоня Матвиенко.
Нина Матвиенко была умной женщиной с особым чувством. Это большая потеря для украинского народа.
Напомним, год назад скончалась известная украинская актриса Руслана Пысанка. От чего умерла женщина, мы рассказывали в другом материале.
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