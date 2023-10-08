Велика втрата для українського народу. Померла Ніна Матвієнко: причина та біографія

На жаль, відомі та талановиті люди відходять у засвіти з віком та через хвороби. За своє життя вони встигли зробити чимало визначного, однак завжди здається, що ще — не час. Сьогодні, 8 жовтня 2023, стало відомо про смерть української артистки Ніни Матвієнко.

Що відомо про смерть Ніни Матвієнко та що видатного вона зробила за життя — розповідаємо у матеріалі.

Померла Ніна Матвієнко: що відомо

Сьогодні, 8 жовтня 2023 року померла відома народна артистка України Ніна Матвієнко. Про це повідомила її донька Тоня Матвієнко у своєму Instagram.

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— Мами не стало, — написала Тоня Матвієнко.

Жодних деталей про причину смерті та час поки не відомо. Ніна Матвієнко померла на 75 році життя, за два дні до свого 76-го дня народження.

Ніна Матвієнко: біографія

Ніна Матвієнко була відомою українською артисткою, мала сильний голос та відзначена кількома нагородами. Серед них: Народна артистка України, лавреатка Державної премії УРСР.

Відомою авторка та виконавиця пісень стала завдяки багатьом своїм пісням. Найбільш відомі пісні Ніни Матвієнко:

Сіла птаха;

Колискова зорі;

Дикі гуси;

Покохала;

Чому розплетена коса.

У Ніни Матвієнко є донька, також відома українська співачка Тоня Матвієнко.

Цитати Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко була розумною жінкою з особливим чуттям. Це велика втрата для українського народу.

Я давно стою на сцені, мені вже 67-й рік… Не можна артистам задавати тон їхнього життя. Коли людина замовкає, вона просто гине. Потрібно взагалі благословляти тих, хто ще може співати.

Нікуди не поїду, ні за які гроші, ні за які мільйони. Там така ностальгія! Я була в Нью-Йорку півтора місяця в 1995 році, в Детройті, у Філадельфії, але так хотіла додому! Україна є Україна, комусь і тут потрібно жити. Тут мій Бог, мені здається, тільки тут він є, і я з ним тільки тут можу поспілкуватися.

Якщо Господь готує вам долю, вона буде нелегкою. Легким було те, що легко співалося. Тільки треба берегти божий дар, його не потрібно пропивати, продавати, ним потрібно помірковано користуватися.

Нагадаємо, рік тому померла відома українська акторка Руслана Писанка. Від чого померла жінка, ми розповідали в іншому матеріалі.

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