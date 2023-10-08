Велика втрата для українського народу. Померла Ніна Матвієнко: причина та біографія

На жаль, відомі та талановиті люди відходять у засвіти з віком та через хвороби. За своє життя вони встигли зробити чимало визначного, однак завжди здається, що ще — не час. Сьогодні, 8 жовтня 2023, стало відомо про смерть української артистки Ніни Матвієнко.
Що відомо про смерть Ніни Матвієнко та що видатного вона зробила за життя — розповідаємо у матеріалі.
Сьогодні, 8 жовтня 2023 року померла відома народна артистка України Ніна Матвієнко. Про це повідомила її донька Тоня Матвієнко у своєму Instagram.
— Мами не стало, — написала Тоня Матвієнко.
Жодних деталей про причину смерті та час поки не відомо. Ніна Матвієнко померла на 75 році життя, за два дні до свого 76-го дня народження.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)
Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)
Ніна Матвієнко була відомою українською артисткою, мала сильний голос та відзначена кількома нагородами. Серед них: Народна артистка України, лавреатка Державної премії УРСР.
Відомою авторка та виконавиця пісень стала завдяки багатьом своїм пісням. Найбільш відомі пісні Ніни Матвієнко:
У Ніни Матвієнко є донька, також відома українська співачка Тоня Матвієнко.
Ніна Матвієнко була розумною жінкою з особливим чуттям. Це велика втрата для українського народу.
Нагадаємо, рік тому померла відома українська акторка Руслана Писанка. Від чого померла жінка, ми розповідали в іншому матеріалі.
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