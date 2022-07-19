Померла Руслана Писанка — чим відзначилась українська акторка й телеведуча

У ніч проти вівторка, 19 липня, померла Руслана Писанка, відома українська акторка й телеведуча. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні джерела.

Від чого померла Руслана Писанка

Як повідомляє видання, через війну телеведуча була змушена виїхати до Німеччини, де лікарі діагностували в неї тяжку хворобу.

Про недугу Руслана Писанка майже нікому не казала.

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Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялася в слухавку, будувала плани на майбутнє.

Але вночі від наслідків хвороби 56-річна телеведуча померла. Більше подробиць про трагічну подію поки невідомо.

Чим відома Руслана Писанка

Руслана Писанка — українська телеведуча та акторка театру і кіно. Вона народилася у Києві у 1965 році.

Навчалася в Київському інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Найбільш відома за ролями у фільмах Москаль-чарівник, Вогнем і мечем, Таксі для ангела. Українцям полюбилася ще з програми Погода, яку вела спільно з Олексієм Дівєєвим-Церковним.

Знялася в мюзиклах Сорочинський ярмарок та Три мушкетери, а також у численних кінокартинах.

Брала участь у телешоу різного напрямку, зокрема Танці з зірками, Зірка+Зірка, Зважені та щасливі.

Нагадаємо, 10 травня після тривалої хвороби помер Леонід Кравчук, перший президент України. Церемонія прощання з визначним політиком відбулася в Києві.