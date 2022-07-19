Умерла Руслана Писанка — чем запомнилась украинская актриса и телеведущая

В ночь на вторник, 19 июля, умерла Руслана Писанка, известная украинская актриса и телеведущая. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.
Как сообщает издание, из-за войны телеведущая была вынуждена выехать в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.
О недуге Руслана Писанка почти никому не говорила.
Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее.
Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее.
Однако ночью от последствий болезни 56-летняя телеведущая скончалась. Больше подробностей о трагическом событии пока неизвестно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Руслана Писанка (@pisankaruslana)
Публикация от Руслана Писанка (@pisankaruslana)
Руслана Писанка — украинская телеведущая и актриса театра и кино. Она родилась в Киеве в 1965 году.
Училась в Киевском институте театрального искусства им. Карпенко-Карого.
Наиболее известна по ролям в фильмах Москаль-чарівник, Огнем и мечом, Такси для ангела. Украинцам полюбилась как ведущая программы Погода, которую вела совместно с Алексеем Дивеевым-Церковным.
Снялась в мюзиклах Сорочинская ярмарка и Три мушкетера, а также в многочисленных кинокартинах.
Участвовала в телешоу разного направления, в частности Танцы со звездами, Зірка+Зірка, Зважені та 6асливі.
Напомним, 10 мая после продолжительной болезни умер Леонид Кравчук, первый президент Украины. Церемония прощания с выдающимся политиком прошла в Киеве.