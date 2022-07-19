Умерла Руслана Писанка — чем запомнилась украинская актриса и телеведущая

В ночь на вторник, 19 июля, умерла Руслана Писанка, известная украинская актриса и телеведущая. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

От чего умерла Руслана Писанка

Как сообщает издание, из-за войны телеведущая была вынуждена выехать в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

О недуге Руслана Писанка почти никому не говорила.

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Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее.

Однако ночью от последствий болезни 56-летняя телеведущая скончалась. Больше подробностей о трагическом событии пока неизвестно.

Чем запомнится Руслана Писанка

Руслана Писанка — украинская телеведущая и актриса театра и кино. Она родилась в Киеве в 1965 году.

Училась в Киевском институте театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Наиболее известна по ролям в фильмах Москаль-чарівник, Огнем и мечом, Такси для ангела. Украинцам полюбилась как ведущая программы Погода, которую вела совместно с Алексеем Дивеевым-Церковным.

Снялась в мюзиклах Сорочинская ярмарка и Три мушкетера, а также в многочисленных кинокартинах.

Участвовала в телешоу разного направления, в частности Танцы со звездами, Зірка+Зірка, Зважені та 6асливі.

Напомним, 10 мая после продолжительной болезни умер Леонид Кравчук, первый президент Украины. Церемония прощания с выдающимся политиком прошла в Киеве.