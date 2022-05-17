Всегда выбирал курс демократического развития! В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

Сегодня Украина прощается с первым президентом Леонидом Кравчуком. Траурная церемония проходит в Украинском доме.
Людей, пожелавших провести политика в последний путь, собралось немало. Они выстроились в очереди.
Присутствовали, в частности, президент Владимир Зеленский, а также Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Многие коллеги, друзья, родные.
Виктор Ющенко напомнил, какую Украину после развала СССР пришлось возглавить Кравчуку. Тогда фактически через полгода украинцы изменили свое направление с советского на независимую Украину. Сам политик был во главе этого процесса.
Все вспоминают Леонида Макаровича как профессионала и того, кто в критические моменты всегда выбирал Украину.
Леонид Кравчук скончался 10 мая после продолжительной болезни. Он был блестящим дипломатом и политиком с необычайной интуицией.
Первый президент Украины вошел в мировую историю из-за отказа от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которые не сработали. До последнего Кравчук настаивал — другого выбора в тех условиях у него не было.
И даже в самые трудные для Украины времена всегда выбирал курс демократического развития нашего государства.
Украина для меня все вместе — прошлое, настоящее, будущее, — говорил Леонид Кравчук.
Украина для меня все вместе — прошлое, настоящее, будущее, — говорил Леонид Кравчук.
Напомним, ранее экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о том, сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы и какие планы РФ.