Люди

Всегда выбирал курс демократического развития! В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

Оксана Михайлова 17 мая 2022, 18:00

Больше видео
0:04:01
Як знайти прихисток в Польщі
Килограмм сахара — 120 грн: история людей, которым удалось вырваться из оккупации в Херсонской области
0:05:11
Леонід Кравчук
Идеолог коммунизма, боровшийся за независимую Украину — чем запомнится Леонид Кравчук и когда прощание с политиком
0:03:16
Історія переселенця з Сєвєродонецька
Сделал бесплатное общежитие для беженцев из офиса. История переселенца из Северодонецка
0:06:21
Павло Казарін
Понимаешь, что цена ошибки может быть высокой: Павел Казарин о перепрофилировании в военного
Смотреть больше

Последние видео
0:04:01
У Києві попрощались з Леонідом Кравчуком

Всегда выбирал курс демократического развития! В Киеве простились с Леонидом Кравчуком
0:12:00
Михайло Подоляк про переговори з РФ
Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен — Подоляк сообщил подробности
0:03:11
Ракетний удар по Одещині
Намеренно бьют по курортам и минируют море: последствия очередного ракетного удара по Одесской области
Обстріл Чернігівської області
Черниговская область в огне! Есть погибшие, много раненых — что известно про обстрел Десны
0:03:04
Вибухи в Миколаєві - що відомо на сьогодні, 17 травня 2022
Обгоревшие дома, выбитые окна и пострадавшие: последствия кассетного обстрела Николаева
0:04:01
Як знайти прихисток в Польщі
Килограмм сахара — 120 грн: история людей, которым удалось вырваться из оккупации в Херсонской области
Бійці з Азовсталі - яке було їхнє завдання та в чому їхній подвиг
Какой была боевая задача бойцов Азова и в чем их подвиг — разъяснение Генштаба
0:05:11
Леонід Кравчук
Идеолог коммунизма, боровшийся за независимую Украину — чем запомнится Леонид Кравчук и когда прощание с политиком
0:02:17
Вибухи у Львівській області
Самые мощные взрывы во Львове с начала войны — что известно об атаке
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 мая
Больше видео
Михайло Подоляк про переговори з РФ
Читать дальше
Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен — Подоляк сообщил подробности

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь