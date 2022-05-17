Всегда выбирал курс демократического развития! В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

Сегодня Украина прощается с первым президентом Леонидом Кравчуком. Траурная церемония проходит в Украинском доме.

Людей, пожелавших провести политика в последний путь, собралось немало. Они выстроились в очереди.

Присутствовали, в частности, президент Владимир Зеленский, а также Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Многие коллеги, друзья, родные.

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Виктор Ющенко напомнил, какую Украину после развала СССР пришлось возглавить Кравчуку. Тогда фактически через полгода украинцы изменили свое направление с советского на независимую Украину. Сам политик был во главе этого процесса.

Все вспоминают Леонида Макаровича как профессионала и того, кто в критические моменты всегда выбирал Украину.

Леонид Кравчук скончался 10 мая после продолжительной болезни. Он был блестящим дипломатом и политиком с необычайной интуицией.

Первый президент Украины вошел в мировую историю из-за отказа от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которые не сработали. До последнего Кравчук настаивал — другого выбора в тех условиях у него не было.

И даже в самые трудные для Украины времена всегда выбирал курс демократического развития нашего государства.

Украина для меня все вместе — прошлое, настоящее, будущее, — говорил Леонид Кравчук.

Напомним, ранее экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о том, сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы и какие планы РФ.