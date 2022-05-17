Завжди обирав курс демократичного розвитку! У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком

Сьогодні Україна прощається з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Жалобна церемонія відбувається в Українському домі на Хрещатику.

Людей, які забажали провести політика в останню путь, зібралось чимало. Вони вишикувались у черги.

Присутні президент Володимир Зеленський, а також Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Чимало колег, друзів, рідних.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Віктор Ющенко пригадав, яку Україну після розвалу СРСР довелось очолити Кравчуку. Тоді фактично за півроку українці змінили свій напрям із радянського на незалежну Україну. Сам політик очолив цей процес.

Усі згадують Леоніда Макаровича як професіонала та того, хто в критичні моменти завжди обирав Україну.

Леонід Кравчук помер 10 травня після тривалої хвороби. Він був блискучим дипломатом і політиком із надзвичайною інтуїцією.

Перший президент України увійшов у світову історію через відмову від третього у світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які не спрацювали. До останнього Кравчук наполягав: жодного іншого вибору в тих умовах він не мав.

І навіть у найважчі для України часи завжди обирав курс демократичного розвитку нашої держави.

Україна для мене все разом — минуле, теперішнє, майбутнє, — говорив Леонід Кравчук.

Нагадаємо, раніше екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про те, чи зможе Україна повернути свої кордони до зими та які плани РФ.