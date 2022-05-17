Люди

Ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну — чим відзначився Леонід Кравчук та коли прощання з політиком

Оксана Михайлова 17 Травня 2022, 08:30

Більше відео
0:03:16
Історія переселенця з Сєвєродонецька
Зробив безкоштовний гуртожиток для біженців з офісу. Історія переселенця з Сєвєродонецька
0:06:21
Павло Казарін
Розумієш, що ціна помилки може бути високою: Павло Казарін про перепрофілювання у військового
0:02:48
Як вівчарка Кіра допомагає теробороні Києва
Віддячує за врятоване життя службою та охороною. Як вівчарка Кіра допомагає теробороні
0:03:53
Де застала війна українців
На Кіліманджаро, роботі, вдома. Де застала війна українців — чуттєві історії кожного з нас
Дивитись більше

Останні відео
0:05:11
Леонід Кравчук

Ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну — чим відзначився Леонід Кравчук та коли прощання з політиком
Вибухи у Львівській області
Найпотужніші вибухи у Львові від початку війни — що відомо про атаку
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 травня
0:01:16
Бійці Азову
Українських військових почали евакуювати з Азовсталі — офіційно всі деталі про події у Маріуполі
0:01:14
Тріумфаторів Євробачення-2022 Kalush Orchestra зустріли на Батьківщині
Рожева панама в Україні! Як тріумфаторів Євробачення Kalush Orchestra зустріли на Батьківщині
0:08:32
Ганна Маляр
Українські бійці вийшли на кордон з РФ на Харківщині — Ганна Маляр про успіхи ЗСУ та мотивацію наших захисників
Дефлімпіада 2022
Перші у світі! Українські спортсмени з феєричним результатом завершили виступ на Дефлімпіаді-2022
0:03:16
Історія переселенця з Сєвєродонецька
Зробив безкоштовний гуртожиток для біженців з офісу. Історія переселенця з Сєвєродонецька
0:09:07
Лана Зеркаль
Цнотливі на панелі та українські козирі в рукаві: Лана Зеркаль про нафтове ембарго та країни, що перешкоджають цьому процесу
0:06:21
Павло Казарін
Розумієш, що ціна помилки може бути високою: Павло Казарін про перепрофілювання у військового
Більше відео
Вибухи у Львівській області
Читати далі
Найпотужніші вибухи у Львові від початку війни — що відомо про атаку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь