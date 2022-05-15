Подоляк озвучив рецепт перемоги у війні з Росією

Україна не зацікавлена у затягуванні військового конфлікту. Про таке заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у власному Twitter.

За його словами, ніхто у світі так само не зацікавлений у затяжній війні з Росією. Звісно, завершити війну за місяць Україна не зможе.

Утім, каже Подоляк, цілком можливо закінчити війну цього року.

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Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом, — написав він.

Зауважимо, що наразі військові експерти України та країн Заходу дають різні оцінки щодо ймовірної дати завершення війни. Зокрема, військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов переконаний: війна триватиме місяці, а не роки.

— Хай як Росія тужиться, вона не готувалася до довготривалої війни, – заявив Жданов.

Тим часом радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович дає різні прогнози. Українці чули про те, що війна закінчиться “не раніше травня”, до осені або навіть “розтягнеться до 2035 року”, при цьому щонайменше найближчі 13 років матимуть місце бойові зіткнення.

Можливо, перебіг війни змінить сильна хвороба Путіна. Так, глава військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Путін смертельно хворий на рак, а в Росії вже готують переворот. Час покаже, чий сценарій завершення війни справдиться.

Від українців же зараз потрібна згуртованість, терпіння та віра в ЗСУ. Разом — до перемоги!