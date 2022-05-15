Подоляк озвучил рецепт победы в войне с Россией

Украина не заинтересована в затягивании военного конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в собственном Twitter.

По его словам, никто в мире не заинтересован в затяжной войне с Россией. Конечно, завершить войну за месяц Украина не сможет.

Впрочем, говорит Подоляк, вполне возможно завершить войну в этом году.

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Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим, — написал он.

Отметим, что военные эксперты Украины и стран Запада дают разные оценки относительно вероятной даты завершения войны. В частности, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден: война продлится месяцы, а не годы.

— Как бы Россия не тужилась, она не готовилась к долгосрочной войне, — заявил Жданов.

Тем временем советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович дает разные прогнозы. Украинцы слышали о том, что война закончится “не раньше мая”, до осени или даже “растянется до 2035 года”, при этом по крайней мере в ближайшие 13 лет будут проходить боевые столкновения.

Возможно, ход войны способна изменить серьезная болезнь Путина. Так, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Путин смертельно болен раком, а в России уже готовят переворот. Время покажет, чей сценарий завершения войны окажется правдивым.

Тем временем от украинцев сейчас требуется сплоченность, терпение и вера в ВСУ. Вместе – к победе!