Война будет продолжаться месяцы, а не годы: Олег Жданов о возможностях РФ и планах западных партнеров

Когда закончится война? Мы постоянно задаем этот вопрос себе и друг другу в разговоре. Однако подсознательно все равно понимаем, что точную дату никто не знает.
Однако сколько будет длиться война в Украине хотя бы примерно, уже начали оценивать.
По мнению военного эксперта и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, наша борьба будет продолжаться месяцы, а не годы. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
На столь относительно быстрое развитие событий могут повлиять две причины. Первая касается неготовности РФ к продолжительному противостоянию.
Экономика страны-агрессора из-за санкций сейчас находится в стагнации. То есть это застой, спад деловой активности и рост безработицы.
Как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне.
Как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне.
Для того чтобы хотя бы попытаться добиться какого-то успеха на поле боя, Россия должна перевести экономику на военные рельсы.
Это нужно было делать еще год назад, — объясняет Жданов.
Это нужно было делать еще год назад, — объясняет Жданов.
Поддержка Украины западными партнерами очень мощная. Страны Запада готовы воевать с РФ два или три года и уже поставляют оружие и другую помощь для украинцев.
Они ожидают того, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики.
Они ожидают того, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбыли в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики.
Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какие идеи лелеет российское руководство и какие варианты существования РФ возможны после ее проигрыша.