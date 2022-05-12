Війна триватиме місяці, а не роки: Олег Жданов про можливості РФ та плани західних партнерів

Коли закінчиться війна? Ми постійно ставимо це питання собі та одне одному у розмовах. Однак підсвідомо все одно розуміємо, що точну дату ніхто не знає.
Втім, скільки триватиме війна в Україні хоча б приблизно, уже почали оцінювати.
На думку військового експерта та полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, наша боротьба буде тривати радше місяці, а не роки. Про це він розповів в інтерв’ю РБК Україна.
На такий відносно швидкий розвиток подій можуть вплинути дві причини. Перша стосується неготовності РФ до тривалого протистояння.
Економіка країни-агресора через санкції наразі перебуває в стагнації. Тобто це застій, спад ділової активності та зростання рівня безробіття.
Хай як Росія тужиться, вона не готувалася до довготривалої війни.
Хай як Росія тужиться, вона не готувалася до довготривалої війни.
Для того щоб принаймні спробувати досягнути якогось успіху на полі бою, Росія мала б перевести економіку на військові рейки.
Це потрібно було робити ще рік тому, — пояснює Жданов.
Це потрібно було робити ще рік тому, — пояснює Жданов.
Підтримка України західними партнерами надзвичайно потужна. Країни Заходу готові воювати з РФ два чи три роки й уже постачають зброю та іншу допомогу для українців.
Вони очікують на те, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутків у зв’язку з реконструкцією та розвитком нашої економіки.
Вони очікують на те, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутків у зв’язку з реконструкцією та розвитком нашої економіки.
Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, які ідеї плекає російське керівництво та які варіанти існування РФ можливі після її програшу.