Війна триватиме місяці, а не роки: Олег Жданов про можливості РФ та плани західних партнерів

Коли закінчиться війна? Ми постійно ставимо це питання собі та одне одному у розмовах. Однак підсвідомо все одно розуміємо, що точну дату ніхто не знає.

Втім, скільки триватиме війна в Україні хоча б приблизно, уже почали оцінювати.

На думку військового експерта та полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, наша боротьба буде тривати радше місяці, а не роки. Про це він розповів в інтерв’ю РБК Україна.

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На такий відносно швидкий розвиток подій можуть вплинути дві причини. Перша стосується неготовності РФ до тривалого протистояння.

Економіка країни-агресора через санкції наразі перебуває в стагнації. Тобто це застій, спад ділової активності та зростання рівня безробіття.

Хай як Росія тужиться, вона не готувалася до довготривалої війни.

Чи може РФ змінити ситуацію у своїй економіці

Для того щоб принаймні спробувати досягнути якогось успіху на полі бою, Росія мала б перевести економіку на військові рейки.

Це потрібно було робити ще рік тому, — пояснює Жданов.

Другий чинник, який не дасть Росії продовжувати війну

Підтримка України західними партнерами надзвичайно потужна. Країни Заходу готові воювати з РФ два чи три роки й уже постачають зброю та іншу допомогу для українців.

Вони очікують на те, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутків у зв’язку з реконструкцією та розвитком нашої економіки.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, які ідеї плекає російське керівництво та які варіанти існування РФ можливі після її програшу.