“Таврійська губернія” чи увесь Донбас? Буданов про хворі плани Росії щодо України

Ось уже понад два місяці українці намагаються розгадати загадку, у кого швидше змінюється настрій — у маленької дитини чи підстаркуватого керівництва РФ.

Проте українським військовим важливо розуміти, чим дихає та як мислить наш ворог, щоб вчасно та максимально ефективно його ліквідувати.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю НВ розповів, які ідеї плекає російське керівництво та які варіанти існування РФ можливі після її програшу.

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Плани Росії щодо Донбасу

Найважливішим для імперіалістичних планів Росії залишається Донбас. Це зрозуміло, здається, всім. Кирило Буданов говорить, що це прагнення росіян абсолютно логічне, оскільки навіть для хворого розуму буде нелегітимно контролювати лише якусь частину територій.

Їм потрібен увесь Донбас, аби номінально сказати, що народ Донбасу обрав свій шлях.

Вони хочуть до 9 травня оголосити про свої перемоги, але у них нічого не виходить. Вони жодним чином не встигають.

Дві основні ідеї російського керівництва

Загалом у вищих чинах РФ існує лише два варіанти того, якими б вони хотіли бачити свої завоювання.

Перший — відтворення так званої Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у Російській імперії. Саме його Москва зараз найбільше плекає та намагається реалізувати.

Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини й навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь.

Про другу ідею не так часто можна почути. Вона сконцентрована навколо ідеї так званого Небесного міста.

Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро та частина Донецької області.

Проте потрібно пам’ятати, що це вигадки хворого розуму. Попри це, росіяни ставляться до цих вигадок дуже серйозно та докладають зусиль навіть, що втілити свої мрії у реальність.

Що буде з Росією після поразки у війні

Росія має наразі два варіанти розвитку подій, каже керівник ГУР. Перший, звісно, стосується розділення Росії на три чи навіть більше частини.

Другий же стосується збереження своєї цілісності, але тоді відбудеться зміна у керівництві. Тоді новому керманичу доведеться сказати, що Росія ні в чому не винна і скине всю відповідальність на хворого Путіна.

У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга (нинішній Калінінград), який належить Німеччині.

Нагадаємо, раніше голова військово-цивільної адміністрації Миколаївської області Віталій Кім поділився думками про абсурдність параду на День перемоги в Москві.