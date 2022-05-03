Парад військових з холодильниками — Віталій Кім про 9 травня в Росії

У той час, як російські військові безжально вбивають мирне населення України та наслідують гітлерівців, Путін готується до 9 травня. Голова військово-цивільної адміністрації Миколаївської області Віталій Кім поділився думками про абсурдність параду на День перемоги в Москві.

Вчора натрапив на відео, в якому росіяни реально планують святкувати день ганьби — 9 травня… Взагалі якийсь сюр.

— Їм ніхто не казав, що відзначати перемогу завчасно під час війни не можна — погана прикмета? — питається Кім.

Він також поцікавився, як у Росії це свято подаватимуть: парад військових з холодильниками або колона поцуплених КамАЗів із зерном з Херсонської області? А що говоритимуть?

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Ганебна перемога, ганебна війна, не можемо повторити, — каже Кім.

Щодо ситуації в Миколаївській області, очільник ОВА сказав, що загалом усе відносно спокійно, проте нещодавно стався “приліт” в один з районів за містом. Подробиць обстрілу Кім не повідомив.

Росію чекають “подаруночки” Заходу до 9 травня: ленд-ліз у США та новий пакет санкцій від Євросоюзу. Утім, дехто остерігається загострення ситуації на фронті до Дня перемоги. Політолог Валентин Гладких розповів, чи вплине 9 травня на перебіг війни в Україні.