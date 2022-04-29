Чи закінчиться війна до 9 травня? Політолог про перебіг війни в Україні

Політолог Валентин Гладких розповів про можливий перебіг війни в Україні та як на це може повпливати така сакральна для Росії дата, як 9 травня.

До 9 травня навряд чи ми встигнемо поставити крапку у цій війні.

Навряд чи є шанс, що саме 9 травня Росія підпише капітуляцію. На жаль, запасу міцності, бажання і готовності вести війну далі у них ще достатньо.

Не думаю, що за ці 10-12 днів, що залишились до цієї особливої для окупантів дати, ЗСУ встигнуть скористатися усіма перевагами закону про ленд-ліз. Їх можна вважати дійсно гарними подарунками українському народу.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Проте дата нашої перемоги вже наближається. І все завдяки зусиллям як ЗСУ, так і влади та дипломатії. Керівництво працює над забезпеченням зброєю та амуніцією армії, а також фінансової підтримки.

Крім того, потрібно не забувати, що на Росію невдовзі чекає черговий пакет санкцій. Зокрема Україна наполягає і на повному нафтовому ембарго.

Також дипломатія працює над тим, щоб прикрити схеми, якими користується РФ, щоб оминути санкції.

Про парад на 9 травня

Стало відомо, що на парад 9 травня російське керівництво вирішило нікого не запрошувати, навіть Олександра Лукашенка.

Річ у тім, що ті лідери, яких би Путін і хотів би там бачити, точно не приїдуть. А ось тих, хто приїде, він сам бачити не хоче. Попри те, що у нього з Лукашенком і утворилась певна союзна держава, але навряд чи Путін розглядає його як рівного собі.

Крім того, йому навіть і не хотілося б, щоб РФ сприймали як своєрідне двовладдя.

А той культ навколо непереможності точно зазнав краху якраз завдяки своєму ж творцю Путіну. Після повномасштабного вторгнення все стало на свої місця, а ілюзії розвіялись.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів, чи можна конфіскувати кошти РФ на користь України.