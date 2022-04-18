Санкції, гуманітарна допомога та протести. Перемоги на дипломатичному фронті станом на 17 квітня

Коли Росія почала повномасштабну криваву війну проти України, вона обернула проти себе весь цивілізований світ. Нині мати стосунки з Росією чи її бізнесом означає бути вбивцею.

За кожну пролиту краплю української крові Росія поплатиться сповна, її економіка буде зруйнована та кожен пересічний росіянин відчує наслідки війни на собі.

Весь цивілізований світ нам у цьому допомагає: країни впроваджують санкції та виводять звідти бізнес. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тож Вікна розкажуть про нові перемоги на дипломатичному фронті.

Як світ підтримує Україну

Європейський Союз продовжує виділяти нам гроші. Україна отримає ще 50 мільйонів євро на надання гуманітарної допомоги для найбільш вразливих верств населення в усіх регіонах України.

А Борис Джонсон, напевно тепер найулюбленіший український прем’єр-міністр Великої Британії, під час свого Великоднього звернення заговорив українською мовою.

Він сказав: “Будьте сильні та майте в серці відвагу, ви всі, що уповаєте на Господа”.

А звичайні люди по всьому світу продовжують протестувати проти війни в Україні. Так у США біля російського посольства відбулась акція проти воєнних злочинів російських окупантів.

Санкції

Приносить велике задоволення дивитися на нові пакети санкцій проти Росії. Скоро Москва на економічному рівні повторить долю однойменного друга — найбільшого російського крейсера. Всі ми знаємо, де російський корабель.

Тож до приємного, нові санкції проти Росії:

президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шостий пакет санкцій ЄС може включати обмежувальні заходи щодо Сбербанку Росії, а також механізм нафтового ембарго проти РФ;

в ід сьогодні порти Бельгії припинять обслуговування комерційних кораблів під російським прапором у зв’язку з п’ятим пакетом санкцій ЄС;

Латвія внесла 100 тисяч євро для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі для розслідування воєнних злочинів РФ проти України.

Гуманітарна допомога для України

На допомогу українським рятувальникам приїхали колеги з США, Австралії, Німеччини та Польщі. Вони допоможуть у ліквідації наслідків війни в деокупованих містах і селах.

А уряд Франції відправив нам на допомогу 11 пожежних машин, 11 карет швидкої допомоги, два багатоцільових автомобілі, а також 54 тонни пошуково-рятувальне обладнання.

Тим часом Чехія позбувається непотребу. Голова Палати депутатів Парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова виставила на аукціон подарунки із зображенням будівлі Державної думи РФ та із зображенням будинку РФ. Їх колись подарували російські посадовці.

За результатами аукціону було зібрано 10 тисяч євро, які будуть направлені на придбання бронежилетів для військовослужбовців ЗСУ.

Здається санкції почали діяти. Чутки про те, що в Росії вже зазнала дефолту, облетіли світ менш як тиждень тому. Раніше ми розповідали про дефолт в Росії та чому вона це заперечує.