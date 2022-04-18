Україна

Санкції, гуманітарна допомога та протести. Перемоги на дипломатичному фронті станом на 17 квітня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Квітня 2022, 07:00
Дипломатичні перемоги України

Більше відео
0:03:49
Як живуть затоплені села на Київщині
Підірвали дамбу, щоб не пустити в столицю. Як живуть затоплені села на Київщині
Карта бойових дій 18 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 квітня
0:09:16
звернення зеленського 17 квітня
Про що говорив Зеленський у новому зверненні до українців
0:03:56
Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом
Рекорд Укрзалізниці! Залізничне сполучення між Києвом та Черніговом відновили за чотири дні
Дивитись більше

Останні відео
0:03:49
Як живуть затоплені села на Київщині

Підірвали дамбу, щоб не пустити в столицю. Як живуть затоплені села на Київщині
Дипломатичні перемоги України
Санкції, гуманітарна допомога та протести. Перемоги на дипломатичному фронті станом на 17 квітня
Карта бойових дій 18 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 квітня
0:09:16
звернення зеленського 17 квітня
Про що говорив Зеленський у новому зверненні до українців
Санкції, гуманітарна допомога та протести. Перемоги на дипломатичному фронті станом на 17 квітня
Справді нескорені! Українці здобули комплект нагород у перший день Invictus Games
0:03:56
Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом
Рекорд Укрзалізниці! Залізничне сполучення між Києвом та Черніговом відновили за чотири дні
0:03:34
Жінка з Прикарпаття відправила до Харкова близько 200 гібіскусів
Хочу, щоб Харків озеленів та ожив! Як жінка з Прикарпаття відправила близько 200 гібіскусів до Харкова
0:05:59
Генеральний директор Укрпошти про нову марку
Як гарячі пиріжки! Гендиректор Укрпошти про нову марку, роботу пошти та які країни припинили відносини з поштою Росії
0:04:26
Як живуть українські біженці в Польщі
Вчать польську, печуть печиво та шукають роботу. Як українки пристосовуються до життя за кордоном
Втрати Росії 17.04
Не я б’ю — верба б’є. ЗСУ знищує окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня
Більше відео
Як живуть затоплені села на Київщині
Читати далі
Підірвали дамбу, щоб не пустити в столицю. Як живуть затоплені села на Київщині
Карта бойових дій 18 квітня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 квітня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь