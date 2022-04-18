Санкции, гуманитарная помощь и протесты. Победы на дипломатическом фронте на 17 апреля

Когда Россия начала полномасштабную кровавую войну против Украины, она обратила против себя весь цивилизованный мир. Сейчас иметь отношения с Россией или ее бизнесом — значит быть убийцей.

За каждую пролитую каплю украинской крови Россия поплатится сполна, ее экономика будет разрушена и каждый простой россиянин почувствует последствия войны на себе.

Весь цивилизованный мир нам в этом помогает: страны вводят санкции и выводят бизнес. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Вікна расскажут о новых победах на дипломатическом фронте.

Как мир поддерживает Украину

Европейский Союз продолжает выделять нам деньги. Украина получит еще 50 миллионов евро на предоставление гуманитарной помощи для наиболее уязвимых слоев населения во всех регионах Украины.

А Борис Джонсон, наверное, теперь самый любимый украинский премьер-министр Великобритании, во время своего Пасхального обращения заговорил на украинском языке.

Он сказал: “Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа”.

А обычные люди во всем мире продолжают протестовать против войны в Украине. Так, в США возле российского посольства состоялась акция против военных преступлений российских оккупантов.

Санкции

Доставляет большое удовольствие смотреть на новые пакеты санкций против России. Скоро Москва на экономическом уровне повторит судьбу одноименного друга — крупнейшего русского крейсера. Все мы знаем, где русский корабль.

Так что к приятному, новые санкции против России:

президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций ЕС может включать ограничительные меры в отношении Сбербанка России, а также механизм нефтяного эмбарго против РФ;

заявила, что шестой пакет санкций ЕС может включать ограничительные меры в отношении Сбербанка России, а также механизм нефтяного эмбарго против РФ; с сегодняшнего дня порты Бельгии прекратят обслуживание коммерческих кораблей под российским флагом в связи с пятым пакетом санкций ЕС;

прекратят обслуживание коммерческих кораблей под российским флагом в связи с пятым пакетом санкций ЕС; Латвия внесла 100 тысяч евро для поддержки работы Международного уголовного суда в Гааге для расследования военных преступлений РФ против Украины.

Гуманитарная помощь для Украины

В помощь украинским спасателям приехали коллеги из США, Австралии, Германии и Польши. Они помогут в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах.

А правительство Франции отправило нам на помощь 11 пожарных машин, 11 карет скорой помощи, два многоцелевых автомобиля, а также 54 тонны поисково-спасательного оборудования.

Между тем Чехия лишается хлама. Глава Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова выставила на аукцион подарки с изображением здания Государственной думы РФ и с изображением здания РФ. Их когда-то подарили российские чиновники.

По результатам аукциона было собрано 10 тысяч евро, которые будут направлены на приобретение бронежилетов для военнослужащих ВСУ.

Кажется, санкции начали действовать. Слухи, что в России уже состоялся дефолт, облетели мир менее недели назад. Раньше мы рассказывали о дефолте в России и почему она это отрицает.