Санкции, гуманитарная помощь и протесты. Победы на дипломатическом фронте на 17 апреля

Когда Россия начала полномасштабную кровавую войну против Украины, она обратила против себя весь цивилизованный мир. Сейчас иметь отношения с Россией или ее бизнесом — значит быть убийцей.
За каждую пролитую каплю украинской крови Россия поплатится сполна, ее экономика будет разрушена и каждый простой россиянин почувствует последствия войны на себе.
Весь цивилизованный мир нам в этом помогает: страны вводят санкции и выводят бизнес.
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Весь цивилизованный мир нам в этом помогает: страны вводят санкции и выводят бизнес.
Вікна расскажут о новых победах на дипломатическом фронте.
Европейский Союз продолжает выделять нам деньги. Украина получит еще 50 миллионов евро на предоставление гуманитарной помощи для наиболее уязвимых слоев населения во всех регионах Украины.
А Борис Джонсон, наверное, теперь самый любимый украинский премьер-министр Великобритании, во время своего Пасхального обращения заговорил на украинском языке.
Он сказал: “Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа”.
Он сказал: “Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа”.
А обычные люди во всем мире продолжают протестовать против войны в Украине. Так, в США возле российского посольства состоялась акция против военных преступлений российских оккупантов.
Доставляет большое удовольствие смотреть на новые пакеты санкций против России. Скоро Москва на экономическом уровне повторит судьбу одноименного друга — крупнейшего русского крейсера. Все мы знаем, где русский корабль.
Так что к приятному, новые санкции против России:
В помощь украинским спасателям приехали коллеги из США, Австралии, Германии и Польши. Они помогут в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах.
А правительство Франции отправило нам на помощь 11 пожарных машин, 11 карет скорой помощи, два многоцелевых автомобиля, а также 54 тонны поисково-спасательного оборудования.
Между тем Чехия лишается хлама. Глава Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова выставила на аукцион подарки с изображением здания Государственной думы РФ и с изображением здания РФ. Их когда-то подарили российские чиновники.
По результатам аукциона было собрано 10 тысяч евро, которые будут направлены на приобретение бронежилетов для военнослужащих ВСУ.
Кажется, санкции начали действовать. Слухи, что в России уже состоялся дефолт, облетели мир менее недели назад. Раньше мы рассказывали о дефолте в России и почему она это отрицает.