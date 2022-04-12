Что такое дефолт и когда он ожидается в России? Мы собрали прогнозы и объяснения

Скоро экономика России упадет как карточный домик, а мы с большим удовольствием будем за этим наблюдать. Ведь дефолт России — неизбежен. Это результат нападения РФ на нашу страну и поддержки украинских партнеров.
Конечно, уровень жизни россиян и так не очень высок, если они занимаются мародерством в Украине и отправляют своим женам, кроме дорогой техники, игрушки, белье и (внимание!) очень нужные собачьи будки. А оккупанты в плену удивляются асфальту в украинских селах.
Поэтому, можем представить, как будут жить люди через определенный промежуток времени после действия санкций.
О первом внешнем дефолте России за это столетие заявило агентство Bloomberg.
Экономические термины могут тебя запутать, поэтому объясним, что такое дефолт на простом языке.
Если говорить кратко, дефолт — неоплата долга.
Если говорить кратко, дефолт — неоплата долга.
Одна страна берет ссуду у другой и не выполняет договор, несвоевременно оплачивает проценты основного долга.
Дефолт бывает:
Bloomberg сообщает, что Минфин приостановил выплаты долларовых долгов со счетов России в банках США, усилив ограничения, что касаются страны.
Затем Россия нарушила условия по двум облигациям и заплатила инвесторам рубли вместо долларов.
Затем Россия нарушила условия по двум облигациям и заплатила инвесторам рубли вместо долларов.
Согласно последним данным ICE Data Services, облигации страны уже торгуются глубоко на проблемной территории, и страхование долга теперь предполагает почти 90-процентную вероятность дефолта в этом году.
Россия уже переживала суверенный дефолт (внутренний) в 1998 году.
Россия уже переживала суверенный дефолт (внутренний) в 1998 году.
Многие россияне его застали и помнят ту горькую жизнь. Интересно, почему большинство из них все равно поддерживают действия власти, зная, что их ждет пропасть.
Стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management Тим Эш рассказывает, что Россия не найдет быстрого решения проблемы. Ведь санкции останутся в силе, и никто не захочет вести там бизнес.
— Путин перешел рубикон своими действиями в Украине.
Россия будет в состоянии дефолта, может быть, десять лет.
Россия будет в состоянии дефолта, может быть, десять лет.
— Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокую стоимость заимствования даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни, — сказал он.
А украинский эксперт — экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса говорит, что дефолт России будет в три раза болезненнее, чем в 90-е.
Сам дефолт и разговоры оказывают сильное психологическое влияние на россиян, именно поэтому власти России делают все, чтобы не признавать его и пытаются искусственно удержать курс рубля к доллару.
Сам дефолт и разговоры оказывают сильное психологическое влияние на россиян, именно поэтому власти России делают все, чтобы не признавать его и пытаются искусственно удержать курс рубля к доллару.
— Настоящего рыночного курса рубля у них нет, ведь после санкций они ввели множество ограничений. Также помогает удерживать рубль то, что валюта заходит в страну, а импорта практически нет, и валюта из страны не выходит, — отмечает Фурса.
По его словам, в России пытаются имитировать стабильность, но скоро все россияне ощутят последствия и наибольшим негативным влиянием на них будет рост цен и безработица.
И мы будем продолжать давать Россию на дипломатическом фронте и нам помогают это делать разные страны мира! Ранее мы рассказывали о достижениях на дипломатическом фронте: депутинизации и намерениях реформировать ООН.