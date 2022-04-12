Что такое дефолт и когда он ожидается в России? Мы собрали прогнозы и объяснения

Мир

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Богдана Макалюк, редактор сайта 12 апреля 2022, 20:30

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Дефолт в Росії: що відомо та прогнози експертів

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