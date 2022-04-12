Що таке дефолт та коли він очікується в Росії. Ми зібрали прогнози і пояснення

Скоро економіка Росії впаде, як картковий будиночок, а ми з превеликим задоволенням за цим спостерігатимем. Адже дефолт Росії — неминучий. Це результат їх нападу на нашу державу і підтримки українських партнерів.

Звісно, рівень життя росіян і так не дуже високий, якщо вони займаються мародерством в Україні й відправляють своїм дружинам, крім дорогої техніки, іграшки, білизну та (увага!) дуже потрібні собачі будки. А окупанти в полоні дивуються асфальту в українських селах.

Тож, можемо уявити, як будуть жити люди через певний проміжок часу після дії санкцій.

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Про перший зовнішній дефолт Росії за це століття заявило агентство Bloomberg.

Що таке дефолт

Економічні терміни та операції можуть тебе заплутати, тож пояснимо, що таке дефолт простою мовою.

Якщо казати коротко, дефолт — неоплата боргу.

Одна країна бере позику в іншої та не виконує договору, несвоєчасно оплачує відсотки основного боргу.

Дефолт буває:

Технічний дефолт — невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди;

Повний дефолт — означає, що країна не може і не має бажання здійснювати заходи, пов’язані з виконанням боргових зобов’язань;

Суверенний дефолт — невиплата країною зобов’язань по державних запозиченнях.

Дефолт Росії

Bloomberg повідомляє, що Мінфін призупинив виплати доларових боргів з рахунків Росії у банках США, посиливши обмеження щодо країни.

Потім Росія порушила умови за двома облігаціями й заплатила інвесторам рублі замість доларів.

Згідно з останніми даними ICE Data Services, облігації країни вже торгуються глибоко на проблемній території, і страхування боргу тепер передбачає майже 90-відсоткову ймовірність дефолту цього року.

Росія вже переживала державний суверенний (внутрішній) дефолт у 1998 році.

Багато росіян його застали й пам’ятають те гірке життя. Цікаво, чому більшість з них все одно підтримує дії влади, знаючи, що їх чекає прірва.

Думки експертів

Стратег по ринках, що розвиваються в Bluebay Asset Management Тім Еш розповідає, що Росія не знайде швидкого розв’язання проблеми. Адже санкції залишаться в силі, і ніхто не захоче вести там бізнес.

— Путін перейшов рубікон своїми діями в Україні.

Росія буде у стані дефолту, можливо, десять років.

— Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високу вартість запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя, — сказав він.

А український експерт — економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса каже, що дефолт Росії буде втричі болючіший, ніж у 90-ті.

Сам дефолт і розмови мають сильний психологічний вплив на росіян, саме через це влада Росії робить все, щоб не визнавати його і намагається штучно втримати курс рубля до долара.

— Справжнього ринкового курсу рубля в них немає, адже після санкцій вони запровадили багато обмежень. Також допомагає втримувати рубль те, що валюта заходить в країну, а імпорту практично немає, і валюта з країни не виходить, — наголошує Фурса.

За його словами в Росії намагаються імітувати стабільність, але скоро всі росіяни відчують наслідки та найбільшим негативним впливом на них буде зріст цін та безробіття.

І ми продовжуватимемо давати Росію на дипломатичному фронті й нам допомагають це робити різні країни світу! Раніше ми розповідали про здобутки на дипломатичному фронті: депутінізація та наміри реформувати ООН.