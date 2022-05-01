Хода “безсмертного полку” замість параду — як пройде 9 травня в Росії: прогнози експертів

“Побєдобєсіє” у росіян в крові. І поки в цивілізованому світі на демонстраціях говорять “ніколи знову” наймасштабнішій трагедії 20-го століття — Другій світовій війні — в Росії скандують “можемо повторити”. Власне, вже не просто хизуються, а повторюють злочини червоної армії в Україні.
9 травня для росіян і особисто для Володимира Путіна — сакральна дата, до якої щорічно ретельно готуються та витрачають на це кругленьку суму з держбюджету. Але як відбуватиметься парад цьогоріч? Хто замінить 23 000 вбитих в Україні російських солдатів та чи наважиться хтось зі світових лідерів відвідати імперію зла?
Спробуємо розібратись разом військовими експертами Ігорем Романенком та Олегом Ждановим.
Ігор Романенко розповідає, що цьогоріч Росія планує залучити до 11 тисяч військових, 70 літальних апаратів і понад 100 одиниць техніки, зокрема по декілька екземплярів сучасної.
У більшості залучені військовослужбовці навчальних закладів, яких досить багато в Москві й передмісті… Курсантів, слухачів академії — та будь-кого, щоб доповнити. Звідси (з України — ред.) забрати вони не зможуть. У них зараз активна фаза, ви знаєте, які важкі бої в східній операційній зоні проходять.
У більшості залучені військовослужбовці навчальних закладів, яких досить багато в Москві й передмісті… Курсантів, слухачів академії — та будь-кого, щоб доповнити. Звідси (з України — ред.) забрати вони не зможуть. У них зараз активна фаза, ви знаєте, які важкі бої в східній операційній зоні проходять.
Щодо техніки, то інший військовий експерт Олег Жданов зауважує, що зазвичай техніка парадного розрахунку зберігається в окремому місці й не застосовується в боях.
Проте в мережі вже з’являлися фото й відео російських танків Т-90 з георгіївськими стрічками, схожими на парадні. Тому можна зробити припущення, що росіяни почали потроху використовувати в Україні свій парадний резерв.
— Я б, мабуть, запропонував замість параду провести велику ходу “безсмертного полку”. Тільки написати не “1941 — 1945”, як вони пишуть, а “лютий — березень 2022” і пройтися з фотографіями родичів, які загинули в Україні в ході цієї війни.
Ось такий парад, я думаю, сприйняло б суспільство, і заодно було б зрозуміло, які нищівні втрати несе Росія на війні в Україні, — прокоментував Жданов.
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, очевидно, потрапив у немилість Путіна після чисельних стратегічних помилок та поразок військового керівництва. Минуло вже понад два місяці війни, а російському генералу так і не вдалося досягти бодай якоїсь видимості перемоги, не згадуючи вже про бліцкриг.
— Я так розумію, що він вже змінив і звикає до цивільного одягу, тому що він так і не став “маршалом перемоги”, як усі про це казали. Тому я думаю, що якщо він і з’явиться, то вже в такому костюмі, у якому він був на останній зустрічі з Путіним.
Звикатиме до цивільного життя. Для нього війна обернулася закінченням його військової кар’єри й, думаю, що політичної теж, — зазначив Жданов.
Зрозуміло, що жоден лідер демократичної держави не приїде тиснути руку Путіну на Червону площу в Москві. Проте все ж є кілька кандидатів серед таких самих тиранів, як і очільник РФ. Жданов припускає, що цьогоріч вийти зі своєї політичної мушлі може Кім Чен Ин з Північної Кореї, проте, як відомо, він не любить покидати свою країну та дуже переживає за власну безпеку.
Башар Асад? Ну, можливо приїде, хоча сьогодні ситуація в Сирії загострюється з кожним днем, особливо, коли Росія оголосила про те, що скорочує свій контингент в Сирії для того, щоб перекинути війська в Україну, — розповідає Жданов.
Башар Асад? Ну, можливо приїде, хоча сьогодні ситуація в Сирії загострюється з кожним днем, особливо, коли Росія оголосила про те, що скорочує свій контингент в Сирії для того, щоб перекинути війська в Україну, — розповідає Жданов.
Тож залишається єдиний “вірний друг” — Олександр Лукашенко. Романенко додає, що цьогоріч також можна очікувати в Москві представників країн третього світу, наприклад, Бахрейну.
Фото: скріншот з відео Белта
В уявному світі Путіна в Маріуполі бойових дій уже немає. Так він сказав на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та в телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Окупанти готуються проводити парад у місті, яке перед цим на 98% знищили. Зараз вони намагаються замітати сліди своїх злочинів: прибирають з доріг трупи мирного населення та спалюють їх у мобільних крематоріях чи кидають у братські могили на околицях.
Проте тиші в місті немає. Росіяни продовжують гатити по заводу Азовсталь усім, що мають: надважкими багатотонними бомбами, корабельною артилерією тощо. Завдання Путіна щодо взяття Маріуполя все-таки не завершилося успіхом, адже українські бійці тримаються попри значну нерівність сил.
Військові експерти зазначають, що парад обумовлений в першу чергу пропагандою для внутрішнього споживача, тобто звичайних росіян, які мріють побачити на екрані телевізора “непереможну й легендарну” армію РФ.
Жданов підкреслює, що політичне керівництво Росії стало заручником власного “побєдобєсія”. Тому воно навіть за бажанням не може скасувати парад чи провести його в скороченому вигляді. Народ потребує награбованого в Херсоні хлібу та соловйовських видовищ.
Іншим мотивом параду є бажання РФ показати світу, що вони міцні й здатні захищати інтереси Росії в будь-якій точці земної кулі. Та справити враження парад у Москві може хіба що на бананові республіки.
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