Хода “безсмертного полку” замість параду — як пройде 9 травня в Росії: прогнози експертів

“Побєдобєсіє” у росіян в крові. І поки в цивілізованому світі на демонстраціях говорять “ніколи знову” наймасштабнішій трагедії 20-го століття — Другій світовій війні — в Росії скандують “можемо повторити”. Власне, вже не просто хизуються, а повторюють злочини червоної армії в Україні.

9 травня для росіян і особисто для Володимира Путіна — сакральна дата, до якої щорічно ретельно готуються та витрачають на це кругленьку суму з держбюджету. Але як відбуватиметься парад цьогоріч? Хто замінить 23 000 вбитих в Україні російських солдатів та чи наважиться хтось зі світових лідерів відвідати імперію зла?

Спробуємо розібратись разом військовими експертами Ігорем Романенком та Олегом Ждановим.

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Хто замінить вбитих солдатів на параді в Москві

Ігор Романенко розповідає, що цьогоріч Росія планує залучити до 11 тисяч військових, 70 літальних апаратів і понад 100 одиниць техніки, зокрема по декілька екземплярів сучасної.

У більшості залучені військовослужбовці навчальних закладів, яких досить багато в Москві й передмісті… Курсантів, слухачів академії — та будь-кого, щоб доповнити. Звідси (з України — ред.) забрати вони не зможуть. У них зараз активна фаза, ви знаєте, які важкі бої в східній операційній зоні проходять.

Щодо техніки, то інший військовий експерт Олег Жданов зауважує, що зазвичай техніка парадного розрахунку зберігається в окремому місці й не застосовується в боях.

Проте в мережі вже з’являлися фото й відео російських танків Т-90 з георгіївськими стрічками, схожими на парадні. Тому можна зробити припущення, що росіяни почали потроху використовувати в Україні свій парадний резерв.

— Я б, мабуть, запропонував замість параду провести велику ходу “безсмертного полку”. Тільки написати не “1941 — 1945”, як вони пишуть, а “лютий — березень 2022” і пройтися з фотографіями родичів, які загинули в Україні в ході цієї війни.

Ось такий парад, я думаю, сприйняло б суспільство, і заодно було б зрозуміло, які нищівні втрати несе Росія на війні в Україні, — прокоментував Жданов.

Чи може на параді з’явитися Сергій Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, очевидно, потрапив у немилість Путіна після чисельних стратегічних помилок та поразок військового керівництва. Минуло вже понад два місяці війни, а російському генералу так і не вдалося досягти бодай якоїсь видимості перемоги, не згадуючи вже про бліцкриг.

— Я так розумію, що він вже змінив і звикає до цивільного одягу, тому що він так і не став “маршалом перемоги”, як усі про це казали. Тому я думаю, що якщо він і з’явиться, то вже в такому костюмі, у якому він був на останній зустрічі з Путіним.

Звикатиме до цивільного життя. Для нього війна обернулася закінченням його військової кар’єри й, думаю, що політичної теж, — зазначив Жданов.

Хто з іноземних гостей може завітати на парад

Зрозуміло, що жоден лідер демократичної держави не приїде тиснути руку Путіну на Червону площу в Москві. Проте все ж є кілька кандидатів серед таких самих тиранів, як і очільник РФ. Жданов припускає, що цьогоріч вийти зі своєї політичної мушлі може Кім Чен Ин з Північної Кореї, проте, як відомо, він не любить покидати свою країну та дуже переживає за власну безпеку.

Башар Асад? Ну, можливо приїде, хоча сьогодні ситуація в Сирії загострюється з кожним днем, особливо, коли Росія оголосила про те, що скорочує свій контингент в Сирії для того, щоб перекинути війська в Україну, — розповідає Жданов.

Тож залишається єдиний “вірний друг” — Олександр Лукашенко. Романенко додає, що цьогоріч також можна очікувати в Москві представників країн третього світу, наприклад, Бахрейну.

Чи можливий парад у Маріуполі

В уявному світі Путіна в Маріуполі бойових дій уже немає. Так він сказав на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та в телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Окупанти готуються проводити парад у місті, яке перед цим на 98% знищили. Зараз вони намагаються замітати сліди своїх злочинів: прибирають з доріг трупи мирного населення та спалюють їх у мобільних крематоріях чи кидають у братські могили на околицях.

Проте тиші в місті немає. Росіяни продовжують гатити по заводу Азовсталь усім, що мають: надважкими багатотонними бомбами, корабельною артилерією тощо. Завдання Путіна щодо взяття Маріуполя все-таки не завершилося успіхом, адже українські бійці тримаються попри значну нерівність сил.

Навіщо Путіну проводити парад

Військові експерти зазначають, що парад обумовлений в першу чергу пропагандою для внутрішнього споживача, тобто звичайних росіян, які мріють побачити на екрані телевізора “непереможну й легендарну” армію РФ.

Жданов підкреслює, що політичне керівництво Росії стало заручником власного “побєдобєсія”. Тому воно навіть за бажанням не може скасувати парад чи провести його в скороченому вигляді. Народ потребує награбованого в Херсоні хлібу та соловйовських видовищ.

Іншим мотивом параду є бажання РФ показати світу, що вони міцні й здатні захищати інтереси Росії в будь-якій точці земної кулі. Та справити враження парад у Москві може хіба що на бананові республіки.

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