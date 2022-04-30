На Донбасі відбито 14 атак ворога: втрати росіян та ситуація на фронті 30 квітня

Російські військові продовжують наступ з метою повного поневолення Донецької та Луганської областей. Утім вони отримують гідну відсіч від Збройних сил України. Лише за останню добу наші бійці відбили 14 атак ворога на Донбасі та здобули неабиякі трофеї у вигляді рашистської техніки.

Генеральний штаб ЗСУ поділився втратами противника та ситуацією на передовій станом на ранок 30 квітня.

Загальні втрати Росії у війні

особовий склад — близько 23 200 (+200) осіб;

(+200) осіб; танки — 1 008 (+22) од;

(+22) од; бойові броньовані машини — 2 445 (+27) од;

(+27) од; артилерійські системи — 436 (+1) од;

(+1) од; РСЗВ — 151 (+0) од;

(+0) од; засоби ППО — 77 (+4) од;

(+4) од; літаки — 190 (+1) од;

(+1) од; гелікоптери — 155 (+0) од;

(+0) од; автомобільна техніка — 1 701 (+6) од;

(+6) од; кораблі/катери — 8 (+0) од;

(+0) од; цистерни з ПММ — 76 (+0);

(+0); БПЛА оперативно-тактичного рівня — 232 (+4) шт.;

(+4) шт.; спеціальна техніка — 32 (+1) шт.;

(+1) шт.; пускові установки ОТРК/ТРК — 4 (+0) шт.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Ситуація на фронті за напрямками

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли позиції наших військ в районах Кіндратівки, Катеринівки, Сваркового та Білокопитового.

напрямку росіяни обстріляли позиції наших військ в районах Кіндратівки, Катеринівки, Сваркового та Білокопитового. На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і обстрілах підрозділів ЗСУ.

напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і обстрілах підрозділів ЗСУ. Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили й засоби протиповітряної оборони.

та напрямках противник намагається розгорнути сили й засоби протиповітряної оборони. У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому , де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

операційній зоні ворог продовжує вести наступ на (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), , де намагається завершити захоплення Рубіжного, (у напрямку Калинове і Попасна) та (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають. На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ. На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку позицій ЗСУ, ймовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

Знаючи, як російська армія любить сакральні для себе дати типу 9 травня чи 23 лютого, дехто прогнозує значне загострення ситуації на фронті на початку травня. Політолог Валентин Гладких розповів про те, чи вплине дата 9 травня на перебіг війни в Україні.