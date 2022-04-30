На Донбасі відбито 14 атак ворога: втрати росіян та ситуація на фронті 30 квітня

Російські військові продовжують наступ з метою повного поневолення Донецької та Луганської областей. Утім вони отримують гідну відсіч від Збройних сил України. Лише за останню добу наші бійці відбили 14 атак ворога на Донбасі та здобули неабиякі трофеї у вигляді рашистської техніки.
Генеральний штаб ЗСУ поділився втратами противника та ситуацією на передовій станом на ранок 30 квітня.
Знаючи, як російська армія любить сакральні для себе дати типу 9 травня чи 23 лютого, дехто прогнозує значне загострення ситуації на фронті на початку травня. Політолог Валентин Гладких розповів про те, чи вплине дата 9 травня на перебіг війни в Україні.