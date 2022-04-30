На Донбассе отражены 14 атак врага: потери россиян и ситуация на фронте 30 апреля

Российские военные продолжают наступление с целью полного порабощения Донецкой и Луганской областей. Впрочем, они получают достойный отпор от Вооруженных сил Украины. Только за последние сутки наши бойцы отбили 14 атак врага на Донбассе и получили незаурядные трофеи в виде рашистской техники.

Генеральный штаб ВСУ поделился потерями противника и ситуацией на передовой по состоянию на утро 30 апреля.

Общие потери России в войне

личный состав — около 23 200 (+200) человек;

(+200) человек; танки — 1 008 (+22) ед;

(+22) ед; боевые бронированные машины — 2 445 (+27) ед;

(+27) ед; артиллерийские системы — 436 (+1) ед;

(+1) ед; РСЗО — 151 (+0) ед;

(+0) ед; средства ПВО — 77 (+4) ед;

(+4) ед; самолеты — 190 (+1) ед;

(+1) ед; вертолеты — 155 (+0) ед;

(+0) ед; автомобильная техника — 1 701 (+6) ед;

(+6) ед; корабли/катера — 8 (+0) ед;

(+0) ед; цистерны из ГСМ — 76 (+0);

(+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 232 (+4) шт.;

(+4) шт.; специальная техника — 32 (+1) шт.;

(+1) шт.; пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 (+0) шт.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 апреля Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Ситуация на фронте по направлениям

На Северском направлении россияне обстреляли позиции наших войск в районах Кондратовки, Екатериновки, Сваркового и Белокопытового.

направлении россияне обстреляли позиции наших войск в районах Кондратовки, Екатериновки, Сваркового и Белокопытового. На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и обстрелах подразделений ВСУ.

направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и обстрелах подразделений ВСУ. Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

и направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны. В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком , где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Удачи не имеет, боевые действия продолжаются.

операционной зоне враг продолжает вести наступление на (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), , где пытается завершить захват Рубежного, (в направлении Калиново и Попасная) и (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Удачи не имеет, боевые действия продолжаются. На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку позиций ВСУ, вероятно, с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

Зная, как российская армия любит сакральные для себя даты типа 9 мая или 23 февраля, некоторые прогнозируют значительное обострение ситуации на фронте в начале мая. Политолог Валентин Гладких рассказал о том, повлияет ли дата 9 мая на ход войны в Украине.