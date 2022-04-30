На Донбассе отражены 14 атак врага: потери россиян и ситуация на фронте 30 апреля

Российские военные продолжают наступление с целью полного порабощения Донецкой и Луганской областей. Впрочем, они получают достойный отпор от Вооруженных сил Украины. Только за последние сутки наши бойцы отбили 14 атак врага на Донбассе и получили незаурядные трофеи в виде рашистской техники.
Генеральный штаб ВСУ поделился потерями противника и ситуацией на передовой по состоянию на утро 30 апреля.
Зная, как российская армия любит сакральные для себя даты типа 9 мая или 23 февраля, некоторые прогнозируют значительное обострение ситуации на фронте в начале мая. Политолог Валентин Гладких рассказал о том, повлияет ли дата 9 мая на ход войны в Украине.