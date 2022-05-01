Шествие “бессмертного полка” вместо парада? Как пройдет 9 мая в России: прогнозы экспертов

“Победобесие” у россиян в крови. И пока в цивилизованном мире на демонстрациях говорят “никогда снова” самой масштабной трагедии 20-го века — Второй мировой войне — в России скандируют “можем повторить”. Собственно, уже не просто кичатся, а повторяют преступления красной армии в Украине.

9 мая для россиян и лично для Владимира Путина — сакральная дата, к которой ежегодно тщательно готовятся и тратят на это кругленькую сумму из госбюджета. Но как будет проходить парад в этом году? Кто заменит 23 000 убитых в Украине русских солдат и решится ли кто-нибудь из мировых лидеров посетить империю зла?

Попробуем разобраться вместе с военными экспертами Игорем Романенко и Олегом Ждановым.

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Кто заменит убитых солдат на параде в Москве

Игорь Романенко рассказывает, что в этом году Россия планирует привлечь до 11 тысяч военных, 70 летательных аппаратов и более 100 единиц техники, в том числе по несколько экземпляров современной.

В большинстве привлечены военнослужащие учебных заведений, которых достаточно много в Москве и пригороде… Курсантов, слушателей академии — любо кого, чтобы дополнить. Отсюда (из Украины — ред.) забрать они не смогут. У них сейчас активная фаза, вы знаете, какие трудные бои в восточной операционной зоне проходят.

Относительно техники, другой военный эксперт Олег Жданов отмечает, что обычно техника парадного расчета хранится в отдельном месте и не применяется в боях.

Однако в сети уже появлялись фото и видео российских танков Т-90 с георгиевскими лентами, похожими на парадные. Поэтому можно предположить, что россияне начали понемногу использовать в Украине свой парадный резерв.

— Я бы, наверное, предложил вместо парада провести большое шествие “бессмертного полка”. Только написать не “1941 — 1945”, как они пишут, а “февраль — март 2022” и пройтись с фотографиями родственников, погибших в Украине в ходе этой войны.

Вот такой парад, я думаю, восприняло бы общество, и при этом было бы понятно, какие сокрушительные потери несет Россия на войне в Украине, — прокомментировал Жданов.

Может ли на параде появиться Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, похоже, попал в немилость Путина после многочисленных стратегических ошибок и поражений военного руководства. Прошло уже более двух месяцев войны, а российскому генералу так и не удалось достичь хоть какой-то видимости победы, не упоминая уже о блицкриге.

— Я так понимаю, что он (Шойгу — ред.) уже изменил и привыкает к гражданской одежде, потому что он так и не стал “маршалом победы”, как все об этом говорили. Поэтому я думаю, что если он и появится, то уже в костюме, в котором он был на последней встрече с Путиным.

Будет привыкать к гражданской жизни. Для него война обернулась окончанием его военной карьеры и, думаю, что и политической тоже, — отметил Жданов.

Кто из иностранных гостей может посетить парад

Понятно, что ни один лидер демократического государства не приедет пожимать руку Путину на Красную площадь в Москве. Тем не менее, есть несколько кандидатов среди таких же тиранов, как и глава РФ. Жданов предполагает, что в этом году выйти из своей политической раковины может Ким Чен Ын из Северной Кореи, однако, как известно, он не любит покидать свою страну и переживает за собственную безопасность.

Башар Асад? Ну, возможно приедет, хотя сегодня ситуация в Сирии обостряется с каждым днем, особенно когда Россия объявила о том, что сокращает свой контингент в Сирии для того, чтобы перебросить войска в Украину, — рассказывает Жданов.

Поэтому остается единственный “верный друг” — Александр Лукашенко. Романенко добавляет, что в этом году можно ожидать в Москве представителей стран третьего мира, например, Бахрейна.

Возможен ли парад в Мариуполе

В воображаемом мире Путина в Мариуполе боевых действий уже нет. Так он сказал на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем и в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Оккупанты готовятся проводить парад в городе, который перед этим на 98% уничтожили. Сейчас они пытаются заметать следы своих преступлений: убирают с дорог трупы мирного населения и сжигают их в мобильных крематориях или бросают в братские могилы на окраинах.

Однако тишины в городе нет. Россияне продолжают бить по заводу Азовсталь всем, что имеют: сверхтяжелыми многотонными бомбами, корабельной артиллерией и т.д. Задача Путина по поводу взятия Мариуполя все-таки не завершилась успехом, ведь украинские бойцы держатся, несмотря на значительное неравенство сил.

Зачем Путину проводить парад

Военные эксперты отмечают, что парад обусловлен в первую очередь пропагандой для внутреннего потребителя, то есть обычных россиян, мечтающих увидеть на экране телевизора “непобедимую и легендарную” армию РФ.

Жданов подчеркивает, что политическое руководство России стало заложником собственного “победобесия”. Поэтому оно даже по желанию не может отменить парад или провести его в сокращенном виде. Народ требует награбленного в Херсоне хлеба и соловьевских зрелищ.

Другим мотивом парада является желание РФ показать миру, что они сильные и способны защищать интересы России в любой точке земного шара. Но произвести впечатление парад в Москве может разве что на банановые республики.

Российские военные продолжают наступление с целью полного порабощения Донецкой и Луганской областей. Впрочем, они получают достойный отпор от Вооруженных сил Украины. Читай, какие потери России в Украине на 30 апреля.