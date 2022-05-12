Кожен має перемогти у власній війні — Арестович про психологічний стан українців 

Війна безжально б’є по психіці незалежно від того, знаходиться людина у вихорі бойових дій, чи ні. Ніхто не очікував, що російська повномасштабна агресія розтягнеться вже на понад 2,5 місяці, та й досі важко спрогнозувати, коли українці остаточно виженуть окупантів з рідної землі.

Тому в людей можуть спостерігатися так звані емоційні гойдалки, коли хитає від стану відчаю та зневіри до твердої впевненості у своїх силах. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів в інтерв’ю для Women’s Battalion, чому так відбувається та що з цим робити.

Як фази війни впливають на психіку

За словами Арестовича, на початку війни, коли була безпосередня загроза існуванню цілої країни, українці неймовірно згуртувалися заради спільної перемоги. Проте зараз ми рухаємось до фази затяжної війни, яка психологічно набагато важча.

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Адже поки що якихось яскравих подій немає, як і великих перемог. На окупованих територіях ситуація залишається напруженою, а в людей накопичується втома від війни.

Інформаційні повідомлення містять системний і негативний характер. Це погано впливає на свідомість, — зазначає радник ОП.

Окрім росіян, деякі українські політики також почали “розгойдувати” суспільство та спекулювати на трагедіях війни. Їхні традиційні наративи: герої в полі й вороги в офісі, прості солдати проти поганих генералів, зрадники проти патріотів тощо. Це додає психологічного тиску та б’є в суспільні рани.

Як протистояти відчаю

Арестович пояснює, що українцям варто підготувати себе до того, що негативні повідомлення, на жаль, можуть з’являтися ще довго, оскільки війна триває.

Також треба розуміти, що вмілі пропагандисти здебільшого спеціально намагаються вплинути на свідомість українців з метою загнання нас у стан відчаю та зневіри в нашій перемозі. Їм вигідно, аби люди звинувачували одне одного та розбирались зі своїми міжусобицями.

Але найважливіше, що треба пам’ятати — боротьба триває не лише на фронті, а й всередині кожного з нас. Ми маємо перемогти у власній війні на рівні своєї свідомості. Наприклад, коли ми оцінюємо дії іншої людини, то обираємо з двох версій: найгіршої чи найкращої. Якщо надаємо перевагу найгіршій та починаємо думати про людину погано, то насамперед руйнуємо самих себе, адже це шлях зневіри.

Хитання то у відчай, то в надію відбувається не через події, а через те, що людина обирає “чорного вовка”, — наголошує Арестович.

Крім того, “емоційні гойдалки” регулярно виникають через природні цикли організму, наприклад, зміну гормонального фону. Це людські особливості природи, які треба “перехворіти”. Але при цьому не впасти, а вистояти у внутрішній боротьбі зі злом.

Повне інтерв’ю дивись у відео.

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